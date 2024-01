Adolescente é apreendido por matar pai a facadas no Amazonas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na quarta-feira (10), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM) por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, após ter matado o pai a facadas, na madrugada de terça-feira (9), em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Regis Celeghini, titular da unidade policial, as equipes das Polícias Civil e Militar receberam uma denúncia informando que o adolescente teria esfaqueado o próprio pai, após um desentendimento familiar. A vítima chegou a ser encaminhada à uma unidade hospitalar ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

“Encontramos, no local onde ocorreu o fato, a arma utilizada pelo adolescente. Após a confirmação do hospital de que a vítima teria falecido, intensificamos as buscas pelo adolescente e recebemos uma informação sobre o paradeiro dele”, disse.

Conforme o titular, o adolescente foi localizado tentando fugir com a sua namorada para a zona rural de Carauari. Ele foi apreendido e levado à delegacia, para os procedimentos.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

