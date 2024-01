Em Manaus, repórter leva soco durante transmissão ao vivo; veja vídeo

Manaus (AM) – A repórter Naíne Carvalho, de um jornal local, foi surpreendida ao levar dois socos na cabeça de um homem, durante transmissão ao vivo de um telejornal. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (12) e repercutiu nas redes sociais.

O homem passava na rua no momento em que Naíne Carvalho estava no link ao vivo. A repórter não percebe a aproximação do indivíduo, que tentou dar dois socos na cabeça dela, e se esquiva assustada. Em seguida, pede desculpa ao apresentador do programa, Breno Cabral, e aos telespectadores.

“Está tudo bem. Como você disse, foi um grande susto. A gente está concentrado aqui, levando informação séria e, de repente, acaba sendo abordado. Nunca passei por essa situação e, na hora, a gente nem sabe como reagir. Mas está tudo bem, sim”, relatou a repórter.

Confira o momento:

Repórter leva susto ao ser atacada ao vivo durante programa de TV, em Manaus. pic.twitter.com/SNpDnAmpXv — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 12, 2024 Leia mais:

VÍDEO: Casal é surpreendido e morto em lanchonete no interior do AM

VÍDEO: Incêndio atinge casas em beco do bairro Praça 14, em Manaus

VÍDEO: Luana Piovani cita Dado Dolabella e comenta sobre Wanessa Camargo no BBB24