VÍDEO: Luana Piovani cita Dado Dolabella e comenta sobre Wanessa Camargo no BBB24

A atriz reclamou da visibilidade do ex no reality relembrando a agressão que sofreu

Luana Piovani publicou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (11), um desabafo a respeito da participação de Wanessa Camargo no BBB24, a cantora namora o ator Dado Dolabella, que já namorou Piovani entre 2006 e 2008, quando foi agredida pelo ator.

A atriz criticou alguns seguidores que estão ovacionando o casal Dado e Wanessa “Ela está lá e ela está levando com ela o namorado dela, que é um agressor”. Dado foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em 2013 pela Lei Maria da Penha, posteriormente a sentença foi anulada porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

“Se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu 4 mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar pano pra um criminoso, é problema nosso.” Luana Piovani sobre Wanessa e Dado Dolabella. #BBB24 pic.twitter.com/G9nncKh4pW — pedrin. 🐈‍⬛ (@phcalado1) January 11, 2024

Confira na íntegra o que disse Piovani em suas redes sociais

“Vim aqui só lembrar que a Wanessa, muito querida, batalhadora, estudiosa, dona do seu destino, não está lá sozinha. Ela está lá com a sombra de um criminoso do lado dela. Pode ser que as pessoas, como são muito fáceis de ludibriar, achem que está tudo lindo e maravilhoso. Agora, se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns. É uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar a mão, passar pano para um criminoso, é problema nosso.”

“De qualquer maneira, fiquem atentos, porque são vocês que fazem os ídolos do Brasil, com essa força da internet que o Brasil tem. Então, depois não reclamem se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência, [ou] homens sendo enaltecidos [mesmo] sendo agressores e criminosos” – Luana Piovani.

ROMANCE DE WANESSA E DADO

O ator e a cantora namoram entre os anos 2000 a 2004 quando resolveram se separar logo Wanessa engatou um romance com o ex-marido Marcus Buaiz com quem foi casada por 17 anos. Dado seguiu a vida e seus namoros. Vinte anos se passaram, a artista se divorciou de Buaiz e reencontrou Dolabella com duas décadas depois, provando que “o amor não deixa”.

Dado e Wanessa provando que o amor venceu o tempo. Após 20 anos de separação eles reataram a relação.

*Com informações da Marie Claire

