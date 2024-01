VÍDEO: Incêndio atinge casas em beco do bairro Praça 14, em Manaus

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta sexta-feira (12), uma casa no Beco Nonato, localizado na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. O incêndio também afetou casas vizinhas.

De acordo com informações preliminares repassadas por moradores, o incêndio foi causado por um curto-circuito em um celular que estava conectado à tomada carregando em uma casa e o fogo se alastrou para as residências vizinhas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas chegou no local, que é de difícil acesso, e utiliza as águas do igarapé, que fica próximo à casa, para conter as chamas do incêndio.

Confira o vídeo:

⚠️ AGORA: Casa pega fogo no bairro Praça 14. pic.twitter.com/EpGUk29NjN — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 12, 2024

Ainda não foi informado se há vítimas e a quantidade exata de moradias atingidas. Alguns moradores chegaram a passar mal por conta da fumaça inalada, sendo atendidos por agentes de saúde.

A concessionária de energia realizou o corte de energia no bairro.

Em outubro de 2023, um incêndio similar também atingiu a Zona Sul de Manaus. Cerca de seis famílias que moravam no Beco Esperança, bairro Petrópolis, tiveram suas casas atingidas pelo fogo. Os moradores chegaram a auxiliar na tentativa de conter as chamas, devido o local ser de difícil acesso para o Corpo de Bombeiros.

