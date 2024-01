Paratleta amazonense é selecionado para Camping Escolar Paralímpico

Samuel pratica natação no SESI Clube do Trabalhador, desde os 10 anos

Manaus (AM) — O paratleta de natação do Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas), do Clube do Trabalhador, Samuel Felix, 14 anos, foi um dos convocados para a Primeira Fase do Camping Escolar Paralímpico 2024. As atividades vão ocorrer nos dias 28 deste mês a 4 de fevereiro no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A divulgação foi feita nesta quinta-feira (11), pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio da sua diretoria de Desenvolvimento Esportivo.

Samuel pratica natação no SESI Clube do Trabalhador, desde os 10 anos, por motivo de saúde, pois tem a síndrome de Poland, deformidade rara que afeta a região do tórax, caracterizada pelo subdesenvolvimento ou ausência do músculo peitoral em um lado do corpo, e em alguns casos, provocando Sindactilia nas mãos. É detectada principalmente no lado direito do corpo e tem maior incidência em pacientes do sexo masculino, que é o caso do paratleta do SESI.

As competições passaram a fazer parte da sua vida há aproximadamente um ano, incentivado por seu atual professor, Clemilson da Mota, que percebeu o seu potencial e o encorajou a participar das competições.

“Fiquei surpreso e feliz em ser convocado para o Camping, é algo importante para o meu desenvolvimento como atleta, ainda mais depois de saber que não é tão fácil ser selecionado”, disse ele.

Em 2023 participou de competições em Brasília, onde conquistou três medalhas de ouro, e São Paulo, onde ganhou medalha de bronze na modalidade 50 metros e medalha de prata nos 400 metros, entre outras competições das quais participou em Manaus.

Segundo a sua mãe, Izonete Lima, desde que descobriu a doença do filho, passou a buscar profissionais que os orientassem, chegando a ir ao ortopedista que o indicou a praticar a natação, como sendo o esporte ideal para o seu desenvolvimento físico e mental de seu filho.

“Eu e o pai dele estamos muito felizes, ainda mais porque fazemos de tudo para que ele sempre esteja treinando, nadando e se desenvolvendo”, afirma a mãe.

O projeto é realizado pelo CPB desde 2018 e tem como objetivo proporcionar a jovens atletas, com idade entre 12 e 17 anos, selecionados a partir das Paralimpíadas Escolares, o primeiro contato com a rotina de um atleta de alto rendimento.

De acordo com o CPB, serão reunidos 152 esportistas de 10 modalidades e oriundos de 22 estados e do DF (as exceções são Acre, Alagoas, Bahia e Piauí): atletismo (31), badminton (16), basquete em cadeira de rodas (7), bocha (12), futebol para paralisados cerebrais (16), halterofilismo (10), natação (30), tênis de mesa (12), tênis em cadeira de rodas (6) e vôlei sentado (12). Além deles, 26 treinadores e auxiliares também participarão das atividades.

Durante o período na capital paulista, os atletas serão submetidos a treinos, testes e avaliações, bem como assistirão a palestras. O CPB arcará com todos os custos de hospedagem, alimentação, uniforme e transporte dos participantes.

Os atletas do Camping, além de cumprirem todas as atividades propostas pelos técnicos do CPB e confederações, responsabilizam-se por participarem de competições regionais e/ou nacionais de suas modalidades ao longo do ano.

*Com informações da assessoria

