Famílias afetadas por incêndio na Praça 14 recebem auxílio da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus informou, em nota divulgada na sexta-feira (12), que está acompanhando as 26 famílias afetadas pelo incêndio ocorrido na travessa Rodoviária, próximo aos becos do Nonato e Ayrão, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Pelo menos 11 casas foram atingidas pelo fogo.

A Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Semseg, esteve no local para realizar o cadastro dessas famílias que deverão comparecer, na segunda-feira, 15/1, à sede da Sepdec, na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste, para que o GEA dê continuidade ao processo.

A orientação inicial é para que essas famílias busquem abrigo em casas de familiares até a segunda-feira (15).

Equipes da Semasc atenderam as famílias, sendo 21 crianças, 10 adolescentes, 3 idosos e 43 adultos, de oito residências, que receberam cestas básicas e colchões.

A secretaria informou que será feita uma avaliação social de cada situação para análise quanto a inclusão no “Auxílio Aluguel”, já que nem todas as famílias tiveram perda total. O benefício, no valor de R$ 600, deverá ser liberado pelo operador bancário no prazo de 15 dias.

