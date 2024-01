Incêndio atinge lanchonete no bairro Betânia, em Manaus

Uma lanchonete no bairro Betânia, zona sul de Manaus, pegou fogo no início da manhã desta sexta sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para combater a chamas e impediu que o fogo se propagassem por todo o estabelecimento e atingissem imóveis do entorno. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 6h30, e foram enviadas as equipes do Posto Central para debelar o incêndio.

“Ao chegarem no local, nossos militares constataram que o incêndio havia iniciado em uma fritadeira elétrica com óleo, gerando uma nuvem de fumaça dentro do estabelecimento. O sinistro foi contido com uso de extintores e os bombeiros fizeram a abertura do local para ventilação”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

No momento do incêndio, o estabelecimento estava fechado e não houve registro de vítimas. Após o controle total do sinistro, os bombeiros realizaram a vistoria de área e repassaram orientações para a proprietária do estabelecimento. A concessionária de energia elétrica também foi acionada para fazer o desligamento da rede.

*Com informações da assessoria.

