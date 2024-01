Em Manaus, campanha arrecada material escolar para crianças em situação de vulnerabilidade

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping iniciou, nesta segunda-feira (15), uma campanha de arrecadação de material escolar para ser doado a instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte de uma iniciativa nacional da ALLOS – maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina – administradora do Amazonas Shopping.

O Instituto da Criança é o responsável pelo mapeamento, validação, coleta e entrega desses materiais às diferentes instituições situadas nas comunidades próximas aos shoppings da ALLOS. No Amazonas Shopping, o ponto de arrecadação está instalado no segundo piso, próximo da loja Riachuelo. A campanha ocorre até o dia 9 de fevereiro.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que podem ser doados todos os itens básicos, desde cadernos, lápis, canetas, borrachas, apontador até mochilas. “Muitos pais estão fazendo as compras de material escolar dos filhos e, quem quiser, pode também doar e fazer a diferença no ano letivo de outras crianças”, destaca.

“Nesse momento de muitas despesas para as famílias, reafirmamos o cuidado com a educação e o desenvolvimento das comunidades no nosso entorno, a partir do engajamento dos nossos visitantes, lojistas e colaboradores. Essa é uma campanha que faz a diferença na vida das crianças beneficiadas e fortalece os laços entre a comunidade local e os nossos shoppings, que seguem com o propósito de transformar momentos, inspirar e impactar positivamente a vida das pessoas”, explica a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer.

