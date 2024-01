Quadrilha é presa por furto e tentativa de furto praticados em Humaitá no interior do AM

Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá, em conjunto com policiais militares daquele município, prenderam em flagrante, no sábado (13), Anderfrank Cavalcante de França, 26; Gabriela dos Santos Nascimento, 27; Lúcio Victor Gomes de Lima, 24; e Raimundo Lucas Nobre da Silva, 27, pelos crimes de furto a uma joalheria e tentativa de furto a uma agência bancária daquele município (a 590 quilômetros de Manaus).

Segundo o delegado Torquato Mozer, titular da DIP de Humaitá, tratam-se de indivíduos oriundos de Porto Velho, no estado de Rondônia, que se locomoveram até Humaitá para furtar uma agência bancária durante o período noturno.

“Eles realizaram um estudo do local para cometer o crime, porém optaram por furtar uma joalheria antes do ato principal. Não sabemos o motivo pelo qual eles alteraram o percurso do plano, mas iremos averiguar isso no decorrer do Inquérito Policial (IP). Devido ao furto na joalheria, ocorrido na manhã de sábado (13), demos início as diligências para prendê-los. A Polícia Militar ficou responsável pelo trabalho operacional e Polícia Civil pela parte técnica, para que não houvesse nenhum transtorno no decorrer das diligências”, disse.

Conforme o delegado, foram identificadas as participações de seis indivíduos nesta empreitada criminosa, sendo que a ação conjunta entre as Forças de Segurança teve êxito em prender quatro deles. As investigações continuam para prender os demais.

“Verificamos, também, que todos eles já têm passagem em Rondônia por furto, associação criminosa, roubo, tráfico de drogas, entre outros. Anderfrank Cavalcante de França, inclusive, também recebeu voz de prisão em razão de um mandado de prisão que estava em aberto”, disse.

De acordo com o tenente-coronel Freitas, comandante do Comando de Policiamento do Interior (CPI), a PMAM e a PC-AM estavam no encalço dos indivíduos desde que houve o furto à joalheria. Eles furtaram joias e um notebook do estabelecimento e o proprietário, ao notar o ocorrido, acionou os policiais militares que realizaram um patrulhamento nas áreas próximas ao crime.

“Enquanto a guarnição da Polícia Militar estava em diligências, foi avistado um Volkswagen Voyage em atitude suspeita e emitido um sinal sonoro para que o carro parasse. Um dos passageiros desembarcou, ocorreu em direção à área de mata e, ali, foi dado início à perseguição. Inicialmente, foram efetuadas duas prisões e, destas, foi possível realizar as demais”, contou.

Ainda segundo o tenente-coronel, Gabriela dos Santos Nascimento foi quem relatou aos policiais militares que o grupo criminoso iria cometer o furto à agência bancária. Na residência onde ela estava, foram apreendidos diversos equipamentos característicos para praticar furtos e roubos a bancos.

Procedimentos

Anderfrank Cavalcante de França, Gabriela dos Santos Nascimento, Lúcio Victor Gomes de Lima e Raimundo Lucas Nobre da Silva responderão por furto e tentativa de furto e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dupla é presa por estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver de mulher no AM

Homem é preso por descumprir medida protetiva de sua ex-companheira no interior do AM

VÍDEO: ladrão ‘educado’ anuncia assalto e pede desculpa após concluir o crime