Dupla é presa por estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver de mulher no AM

A vítima foi encontrada despida, com as mãos e pés amarrados, e com sinais de tortura e violência sexual

Policiais civis da 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus), prenderam, nesta segunda-feira (15), Diego Peruano Martin, 20, e Jheike Pereira de Souza, 31, por estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Gercivane Gomes de Freitas, que tinha 25 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 30 de dezembro de 2023, naquele município.

Conforme policiais civis da 68ª DIP, as investigações apontaram que a dupla premeditou o crime. Ambos avistaram a vítima em uma praça da cidade e convenceram ela a ir até a residência de um deles, e no momento em que Gercivane chegou ao local, foi estrangulada e morta por conta uma dívida de R$ 250 relacionada a drogas.

“Após isso, eles enrolaram o corpo em um lençol e uma capa de colchão, cobriram com mato seco e ocultaram o cadáver que só foi localizado alguns dias depois, debaixo de um trapiche, em estado avançado de decomposição. A vítima estava despida, com as mãos e pés amarrados, e com sinais de tortura e violência sexual”, informaram os policiais.

Ainda segundo a equipe policial, o crime chocou a população do município, tendo em vista a barbaridade em que foi cometido. No decorrer das diligências, foram ouvidas algumas testemunhas fundamentais para chegar à autoria do crime. Inclusive, familiares dos suspeitos reconheceram o lençol que cobria o corpo da vítima.

Com base em fortes indícios de autoria e materialidade do delito foi representada à Justiça pela prisão de Diego Peruano Martin, e Jheike Pereira de Souza, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

Ambos responderam por estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso por descumprir medida protetiva de sua ex-companheira no interior do AM

Incubadora apoia internacionalização de negócios com programa Amazônia+ Global

Com canivete, homem ameaça pacientes e funcionários na UBS do Japiim, em Manaus