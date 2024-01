Comissão de Assistência Social da Aleam inicia campanha de arrecadação para famílias

A Comissão de Assistência Social e Trabalho (CAST) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) deu início, nesta segunda-feira (15), a campanha institucional para arrecadar mantimentos e alimentos destinados às famílias que perderam suas casas em um incêndio no bairro Praça 14 de Janeiro, em Manaus, na última sexta-feira (12).

Nesta segunda-feira, a comissão e o gabinete da deputada estadual Mayra Dias (Avante), que preside a Comissão, realizaram panfletagem nos demais gabinetes e setores da casa, buscando apoio para essa iniciativa.

As famílias necessitam de água, alimentos não perecíveis, material de limpeza, colchões, roupas, fraldas infantis e geriátricas.

“A contribuição de todos é crucial neste momento para essas pessoas, e todas as doações serão bem-vindas”, afirma a chefe de gabinete, Das Neves Plácido, que visitou o local na sexta-feira e conversou com algumas famílias.

A coordenadora da CAST, Márcia Álamo, destaca que 11 casas foram destruídas, atingindo 25 famílias. “Convido a população de Manaus a participar desse ato de solidariedade para com as pessoas que perderam tudo. Aqueles que não puderem ir à Assembleia podem nos contatar, e iremos até vocês”, anunciou.

As pessoas interessadas em fazer suas doações podem procurar a Assembleia na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 3.950, no bairro Parque 10 de Novembro, e deixar suas contribuições no ponto de coleta instalado no hall da instituição.

*Com informações da assessoria

