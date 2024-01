Janeiro é o mês ideal para anunciar imóveis, revela DataZAP

Ano novo, casa nova e mais possibilidades de fechar negócio. O melhor período para quem deseja anunciar um imóvel, seja para venda ou locação, é o início do ano, segundo dados do DataZAP, fonte de inteligência de dados imobiliários do Grupo OLX. Em janeiro, a diminuição de ofertas disponíveis e o aumento na procura são os fatores favoráveis ao mercado. Essa tendência, com pico no primeiro mês do ano, se estende até o fim do primeiro trimestre.

“Aquela sensação de ano novo, vida nova, pode ser um dos motivos de haver mais visualizações de anúncios em janeiro. Quando cruzamos o número de leads, que seriam os usuários interessados nos anúncios, com as ofertas, fica nítido que há uma demanda grande por parte de quem busca, portanto, é uma janela de oportunidade para quem tem imóveis para venda ou locação”, explica Coriolano Lacerda, Gerente de Inteligência de Mercado no Grupo OLX.

Distribuição de leads gerados por mês nos portais imobiliários Fonte: DataZAP

Para chegar a esse resultado, o DataZAP analisou o comportamento de anunciantes e usuários dos portais ZAP, entre 2019 e 2023, levando em consideração anúncios disponíveis, visualizações e usuários que manifestaram interesse em comprar e alugar imóveis, chamados leads.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empreendimento imobiliário reflete tendência de moradia integrada ao verde e sustentabilidade

Mercado imobiliário do Amazonas apresenta crescimento considerável no terceiro trimestre