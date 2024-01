Flamengo x Audax: partida causa desvios no trânsito próximo à Arena da Amazônia; confira

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) irá realizar desvios no trânsito e transportes nas vias que dão acesso à Arena da Amazônia, nesta quarta-feira (17). Flamengo e Audax jogam pela primeira rodada do Campeonato Carioca no estádio e todos os ingressos foram vendidos. A medida é para permitir que os torcedores acessem o estádio com segurança.

O IMMU estará com 60 agentes de trânsito posicionados em todos os cruzamentos que dão acesso à Arena da Amazônia para auxiliar na travessia de pedestres e orientar os motoristas sobre os itinerários. As intervenções terão início a partir das 8h desta quarta-feira.

A rua Flaviano Limongi será interditada para acesso dos veículos a partir das 8h. A avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro, terá interdição entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira a partir das 18h. Ao final do jogo, as avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira terão interdição total até a dispersão do público. O IMMU permitirá estacionamento na avenida Belmiro Vianez e alameda do Samba.

Desvio Transporte

A linha 455 terá o itinerário alterado no sentido bairro/centro. Os ônibus seguirão pela avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista.

As linhas 302, 305, 306, 444, 454, 430, 319, 320, 321, 324, 330,448, 316 e 011, seguirão no sentido bairro/centro pela avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida João Valério, avenida Constantino Nery, retornando ao itinerário normal.

Os desvios das linhas 356, 448, 500, 560 e 640 seguirão pela avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, (retorno no Centro de Convivência), avenida Brasil, seguindo o curso normal.

Para atendimento ao T1/Centro, os passageiros da Estação Arena terão como opção a linha 455.

*Com informações da assessoria

