Empresa investe em terapias exclusivas e expansão de clínicas em Manaus e Belém

Maior rede de transplantes e tratamentos capilares do Brasil, a Mais Cabello, está se preparando para uma expansão significativa em 2024, consolidando sua posição como referência no setor em todo o país e também em Manaus.

Com 35 unidades operando nas cinco regiões do país, a empresa planeja abrir novas clínicas, incluindo o Norte, com a abertura da primeira unidade em Belém (PA) e a expansão da clínica na capital amazonense.

O empresário Clifford Oliveira, sócio da marca em Manaus, destaca que a nova unidade na cidade será dedicada exclusivamente a terapias, assistência e suporte para os pacientes que já realizaram transplantes capilares, onde a empresa realiza uma média mensal de 40 transplantes.

Segundo Oliveira, a proposta de somar tratamentos de alta qualidade e preços acessíveis, com a excelência, a segurança e o alto índice de sucesso dos transplantes foi rapidamente entendida pelo público de Manaus, o que fez aumentar a demanda pelos serviços nos últimos meses.

“Antes era necessário viajar para fazer os tratamentos e agora, além da capital, recebemos uma quantidade cada vez maior de pacientes do interior e dos estados vizinhos, e para atender esse público, vamos elevar ainda mais os padrões de assistência e criar um espaço exclusivo para esse público”, acrescentou Clifford Oliveira.

Em 2023, a Mais Cabello teve o faturamento atingiu R$120 milhões em todo o país e para 2024, a expectativa é alcançar R$190 milhões, impulsionado pelas inaugurações previstas nas capitais das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul e o lançamento de terapias capilares inéditas.

Outra novidade para este ano é a chegada da cientista internacionalmente reconhecida, Jackeline Alecrim, especialista em pesquisa e desenvolvimento de formulações para queda de cabelo e distúrbios do couro cabeludo, que passa a integrar a equipe como Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e se une à atriz Deborah Secco, e ao ator amazonense Malvino Salvador, no quadro de sócios do empreendimento que tem cinco anos de existência.

A Mais Cabello Manaus realiza, diariamente e mediante agendamento, avaliações gratuitas e on-line dos fios e do couro cabeludo em sua clínica no Vieralves. Para agendar, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 9.9466 9367 ou visitar pessoalmente a clínica localizada na Rua Javari, 684.

