Amazonas FC enfrenta time de Rondônia na primeira fase da Copa do Brasil Sub-17

Manaus (AM) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na tarde desta quarta-feira (17), o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil Sub-17 de 2024. Único representante do estado na competição, o Amazonas FC vai enfrentar o Sport Clube Sant German, de Rondônia. O duelo ainda terá detalhes de hora e local divulgados, mas vai acontecer em Manaus, no dia 28 de fevereiro.

O torneio nacional de base, inédito na história da Onça-pintada, será dividido em cinco fases e vai seguir o formato mata-mata. Na primeira fase, a Copa do Brasil Sub-17 tem 32 clubes buscando o título. Caso avance à segunda fase, a equipe amazonense terá pela frente outro representante da região Norte, que será definido no duelo entre Galvez-AC e Real-RR.

Na última temporada, o Amazonas FC foi campeão estadual da categoria Sub-16 e se classificou para representar o estado na competição nacional. Sob comando do técnico Renato Abrantes, o elenco aurinegro se reapresentou no começo de janeiro e segue com trabalhos intensos para a preparação desta partida.

Parceria campeã

A base do Amazonas possui parceria com o Verona, projeto multicampeão do futsal amazonense, e desde 2023 juntos fortalecem e aprimoram as categorias de base da Onça-pintada. O elenco conta com a estrutura do clube além das unidades do PSG Academy Manaus.

Atualmente, a parceria é responsável pela montagem e preparação dos elencos do Sub-8 até o Sub-20 do Amazonas FC. Em 2023, as equipes Sub-14 e Sub-16 conquistaram títulos estaduais inéditos. Em 2024, disputarão todas as categorias de base além de estrearem na Copa do Brasil Sub-17.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Arena da Amazônia termina processo de revitalização para Flamengo x Audax

Flamengo inicia caminhada no Campeonato Carioca diante do Audax em Manaus

Messi vence o Fifa The Best e é eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez