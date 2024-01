Messi vence o Fifa The Best e é eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez

Tendo ficado em primeiro lugar na eleição, à frente dos finalistas Erling Haaland e Kylian Mbappé, Lionel Messi recebeu a honra pela oitava vez após mais uma temporada em que deslumbrou os fãs de futebol em todo o mundo. Os feitos de Messi foram reconhecidos na cerimônia do The Best FIFA Football Awards™, nesta segunda-feira (15), que aconteceu em Londres, na Inglaterra.

O prêmio foi votado por treinadores e capitães das seleções nacionais, bem como por jornalistas especializados e torcedores de todo o mundo. Messi também havia ganhado o prêmio em 2022. Antes, havia sido reconhecido pela FIFA como o melhor jogador do futebol masculino em cinco ocasiões anteriores – 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Quer dizer: ele agora soma oito taças no total.

Rumo ao título

Messi é um jogador que ganhou praticamente tudo o que disputou nos gramados, empilhando taças pela seleção argentina, por clubes e também honrarias individuais como The Best, colocando-se firmemente no panteão dos maiores de todos os tempos.

O argentino foi eleito o melhor jogador masculino em 2022 depois de levar a Argentina à glória na Copa do Mundo da FIFA™ no Catar, e acrescentou mais títulos à sua coleção de troféus em 2023, quando o PSG mais uma vez triunfou pela Ligue 1.

A passagem de duas temporadas anos do jogador de 36 anos em Paris chegou ao fim em julho, com o maior artilheiro de todos os tempos nas cinco principais ligas europeias atravessando o Atlântico para cumprir talvez o último capítulo de sua carreira no Inter Miami, causando enorme impacto na Major League Soccer.

O 2023 de Messi em destaque

Ao ajudar o PSG a conquistar mais um título nacional – o segundo consecutivo durante a sua passagem por França – Messi registou mais assistências do que qualquer outro jogador durante a campanha e foi posteriormente nomeado para a Seleção da Temporada da Ligue 1.

Vindo da conquista histórica da Copa do Mundo no Qatar, a Argentina voltou rapidamente à boa forma nas eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 26™, com a campanha da CONMEBOL começando em setembro de 2023. Antes disso, Messi marcou o 100º gol de sua carreira pela seleção em um amistoso de 7 a 0 contra Curaçao em março, tornando-se apenas o terceiro jogador masculino a atingir a marca, depois do iraniano Ali Daei e do ícone português Cristiano Ronaldo.

Depois de deixar o PSG, Messi elevou o padrão de seu novo time, o Inter Miami, instantaneamente. Com cronômetro do jogo já na fase de acréscimos, e o placar empatado em 1 a 1 no confronto da Copa das Ligas, contra o time mexicano Cruz Azul, o time da Flórida tinha uma cobrança de falta posição central. Havia apenas um homem que aceitaria o desafio de bater ali. E, pelo jeito, só havia um resultado possível. Com seu mágico pé esquerdo, Messi acertou um chute indefensável no ângulo direito do goleiro. Valeu mais uma taça.

