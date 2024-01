Flamengo vence com facilidade primeiro amistoso nos EUA

Na estreia do uruguaio De La Cruz, o Flamengo venceu o Philadelphia Union por 2 a 0 em amistoso de pré-temporada disputado no Al Lang Stadium, em Tampa Bay, nos Estados Unidos, neste domingo (21). Os dois gols foram anotados ainda na primeira etapa, o primeiro por Pedro e o segundo por Everton Cebolinha. Durante o tempo em que esteve em campo, o atacante ex-Grêmio foi o grande destaque da partida.

Enquanto o elenco principal do Flamengo faz a pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe alternativa representa o Rubro-Negro no Campeonato Carioca. Logo mais, às 18h10, o “time B”, formado em grande parte por jovens atletas, enfrenta o Nova Iguaçu no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba.

Lances que marcaram o jogo

Fa a reverência! Aos 12 minutos, Cebolinha sofreu pênalti do goleiro Blake após bom lançamento do jovem Carbone. O artilheiro Pedro converteu a cobrança com tranquilidade.

Cebolinha inspirado! Destaque do primeiro tempo, o atacante consolidou a grande atuação com um golaço. Aos 41 minutos, ele recebeu na área, puxou para a direita e acertou lindo chute de chapa.

Estreia aguardada! A expectativa dos torcedores pela estreia de Nicolás De La Cruz foi confirmada. O uruguaio entrou no intervalo da partida.

Anulado! Sem marcar desde agosto, Gabigol chegou a balançar as redes de cabeça no início da segunda etapa, mas o gol foi anulado. O atacante não estava em posição legal.

Quase o primeiro! Não foi por falta de vontade que De La Cruz não marcou o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. O uruguaio tentou três finalizações em sequência no início da segunda etapa, colocando o goleiro Trent em dificuldade em duas delas.

Primeiro tempo

O Flamengo não conseguiu se impor nos primeiros dez minutos da partida, mas tomou conta do duelo depois de abrir o placar, principalmente quando a bola passava pelos pés de Cebolinha. O atacante sofreu o pênalti convertido por Pedro, marcou o segundo gol e ainda criou outras oportunidades em boas jogadas individuais.

Etapa final

Tite trocou todo o time do Flamengo no intervalo, deixando apenas o goleiro Rossi em campo. O recém-contratado De La Cruz foi uma das novas caras e mostrou muita vontade na sua estreia. O uruguaio obrigou o goleiro Trent a fazer duas boas defesas, a primeira em chute de primeira após bom passe de Gabigol e a segunda em cobrança de falta. Nos minutos finais, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo e apenas controlou a vantagem construída na primeira etapa.

O que vem por aí?

O time principal do Flamengo faz mais um amistoso nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil. O Rubro-Negro encara o Orlando City no sábado (27), às 15h (de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando.

