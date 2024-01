Zion garante primeira medalha do Brasil na história dos Jogos Olímpicos de Inverno

Uma medalha histórica! Na madrugada deste sábado (20), Zion Bethonico conquistou a primeira medalha brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024. O atleta garantiu a medalha de bronze no snowboard cross.

O Brasil nunca tinha subido no pódio em modalidades olímpicas de gelo e neve. As melhores campanhas até aqui tinham sido de Marley Linhares, que conquistou o oitavo lugar no monobob nos Jogos da Juventude de 2016, e Isabel Clark, que ficou com a nona posição justamente no snowboard cross nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim.

Depois da conquista, Zion Bethonico agradeceu e dedicou a medalha ao irmão, Noah Bethonico, que também é atleta de snowboard.

“Meu diferencial é ter um irmão que limpou o caminho pra mim e esteve junto comigo em cada passo até chegar aqui. Minha família que está aqui na torcida. Toda descida que eu fazia eles estavam ali gritando por mim. Muito suporte vindo de todos os lados, me deu uma força extra, por mais que eu tive uma queda no começo, estava com muita dor e isso me motivou muito”, agradeceu.

A medalha conquistada por Zion é a primeira do Brasil e a segunda de países da América do Sul em Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. A outra medalha foi conquistada pelo colombiano Diego Amaya que levou a prata na patinação em velocidade em 2020.

Zion Bethonico

Zion Jacques Bethonico nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 28 de janeiro de 2006. Com apenas 17 anos, Zion pratica snowboard desde os oito, quando entrou para o primeiro time. Atualmente é atleta do BC Snowboard.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Atletas amazonenses de destaque celebram Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024

Franquia de jogos de fuga cresce em Manaus

Ciclista olímpica morre ao ser atropelada pelo próprio marido