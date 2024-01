Empresa anuncia 12 imóveis em leilão no Norte do Brasil

Referência no mercado de leilões brasileiro, Zuk anuncia 12 oportunidades de imóveis com valores e condições de pagamentos especiais, em municípios da região Norte, tanto em capitais como em cidades do interior. Ao todo, a empresa reúne 1.052 opções no país e todos os dias novas ofertas entram no site. Os lotes incluem opções residenciais, comerciais, terrenos, galpões, prédios, entre outros. As vendas ocorrem de forma totalmente on-line, na plataforma intuitiva da companhia.

As ofertas no Norte do Brasil podem ser encontradas em: Manaus (AM), Santarém (PA), Rio Branco, (AC), Baião (PA), Macapá (AP), Guajará (AM), Ananindeua (PA) e Palmas (TO).

Entre as oportunidades oferecidas pela Zuk, os valores vão de R$ 123 mil para um apartamento no Residencial Rio Javari, em Manaus (AM), com 45 m² de área útil, até R$ 991 mil em uma casa, em Palmas (TO), com terreno de 720 m².

Os leilões acontecem em parceria com grandes empresas e instituições financeiras, como: Bradesco, Santander, Itaú, Enforce, Emgea, Creditas.

Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento.

Referência no ramo há 40 anos, com seu portal já consolidado na área de leilões judiciais e extrajudiciais, os imóveis são o carro-chefe da casa. A empresa tem reconhecimento nacional e preços acessíveis, ajudando a realizar o sonho da casa própria, ou do negócio dos sonhos, para milhares de pessoas.

Sobre a Zuk

Fundada em 1986, a Zuk, antiga Zukerman Leilões, é especializada na realização de leilões de imóveis de origem judicial e extrajudicial – residenciais comerciais e rurais.

Com o objetivo de proporcionar uma experiência fantástica e que ressignifique as transações no mercado imobiliário, a Zuk é parceira das principais instituições financeiras e empresas do Brasil e oferece oportunidades de imóveis abaixo do valor de mercado. Mais informações no site: https://www.portalzuk.com.br/.

