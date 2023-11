Imóvel da Manaus Previdência vai a leilão por R$ 600 mil

Manaus (AM) – Um leilão de um imóvel de propriedade da Manaus Previdência, na rua Luiz Antony, nº 115, Centro de Manaus, vai a leilão nesta quarta-feira (8), às 9h.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o certame será no formato presencial, na rua Visconde de Sinimbu, n.º 1.568, bairro Flores, Zona Centro-Sul e eletrônico, pelo endereço www.leilaovip.com.br. O lance inicial é de R$ 602.411,62.

Conforme a chefe da Divisão de Patrimônio da Semad, Joice Braga, a realização de leilões é importante para a administração porque elimina os custos com esse tipo de bem.

“Esses bens não são mais de interesse público, portanto, passam por avaliação oficial e encaminhados para leilão, resultando em arrecadação para o município. No caso específico desse imóvel, o valor da venda irá gerar arrecadação para a previdência municipal”, explica.

O imóvel, que se encontra desocupado, possui área construída de 560,60 metros quadrados, em terreno medindo 7,50 metros quadrados de frente por 43 metros de fundos e poderá ser arrematado pelo maior lance eletrônico ou presencialmente oferecido, a partir do valor de venda.

O pagamento poderá ser feito em duas formas: à vista, em parcela única, mediante depósito bancário, no ato da arrematação, do equivalente ao sinal de 20% sobre o valor da arrematação, devendo a complementação do restante do preço ser efetivado por meio de depósito bancário até as 15h do primeiro dia útil subsequente.

Também há a opção de parcelamento, com entrada de, no mínimo, 25% do valor integral do lance, com depósito bancário imediato, e o restante dividido em até três prestações mensais e sucessivas, a primeira com vencimento 30 dias a contar da data do primeiro pagamento.

*Com informações da assessoria

