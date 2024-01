Autor do gol da vitória, Endrick celebra estreia do Brasil no Torneio Pré-Olímpico

Manaus (AM) – A Seleção Brasileira estreou no Torneio Pré-Olímpico com a vitória de 1 a 0 sobre a Bolívia, nesta terça-feira (23), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Endrick fez o gol do Brasil na partida, mostrando sua velocidade e poder de finalização. O resultado deixa a Amarelinha no segundo lugar do Grupo A, atrás do Equador, que tem duas partidas e somou quatro pontos.

Autor do gol da vitória nesta terça-feira (23), Endrick foi peça fundamental da Seleção Brasileira na estreia. Aos três minutos de jogo, o camisa 9 do Brasil arrancou em velocidade, ficou cara a cara com o goleiro e demonstrou uma frieza incomum para um atacante de 17 anos ao abrir o placar.

Endrick comemorou o resultado e afirmou que a vitória é crucial pensando no objetivo do Brasil no Pré-Olímpico: conquistar a classificação para os Jogos Olímpicos e defender o bicampeonato em Paris.

“Uma vitória muito boa. Boa para nos dar esperança para o resto do campeonato. Creio que todo o time está bem, feliz. Não só nós, mas também o staff, toda a comissão técnica. Espero que a gente possa treinar cada vez mais. É isso que a gente vai fazer para colocar o Brasil nas Olimpíadas”, disse o atacante do Palmeiras.

Reconhecido por sua força física e qualidade na finalização, Endrick afirmou que nunca lhe faltará entrega dentro de campo para representar a Amarelinha.

“Eu prometo sempre dar a minha vida pelo Brasil. Deus vai decidir se vou fazer gol ou não, se vou ajudar em alguma coisa. A coisa que eu mais quero é dar minha vida pelo Brasil”, completou.

