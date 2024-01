Brasil estreia no Torneio Pré-Olímpico contra a Bolívia nesta terça-feira (23)

É dia de estreia para o Brasil no Torneio Pré-Olímpico da Venezuela. A Seleção Brasileira Sub-23 enfrenta a Bolívia, às 16h (horário de Manaus), em Caracas, na Venezuela, pelo torneio que dá duas vagas para as Olimpíadas de Paris. Na primeira fase, o Brasil compõe o grupo A, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador.

A CBF vai pagar uma premiação recorde aos jogadores e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira Pré-Olímpica em caso de classificação para os Jogos de Paris. Antes do início do Pré-Olímpico, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, informou que vai destinar cerca de R$ 10 milhões à delegação pela conquista de uma das vagas. Valorizando os atletas, a CBF vai pagar quase R$ 7 milhões pela classificação. O restante será destinado aos integrantes da comissão técnica.

Cada jogador terá direito a US$ 60 mil, o que equivale a quase R$ 300 mil, prêmio 35% superior ao recebido pelos atletas na edição passada, em 2020. Na época, cada jogador recebeu US$ 50 mil pela vaga olímpica, o que correspondeu a cerca de R$ 220 mil.

“Essa premiação recorde é fruto do planejamento que realizamos aqui no Departamento de Seleções em alinhamento com as diretrizes da gestão do presidente Ednaldo Rodrigues”, afirmou Claudia Faria, gerente-geral de Seleções.

Reforço de última hora

O zagueiro Lucas Fasson, recém-integrado ao elenco, falou em entrevista sobre sua percepção do grupo após sua chegada e também sobre os objetivos na competição. O zagueiro do Lokomotiv Moscou foi chamado pelo técnico Ramon Menezes após contusão do zagueiro do Internacional, Matheus Dias, que precisou ser desconvocado. Lucas se apresentou à Seleção já em São Paulo, para onde seguiu a delegação após o último dia de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Formado no Athletico-PR, zagueiro atua no futebol russo. Foto: Leto Ribas/CBF

Já em solo venezuelano, o atleta lamentou a ausência do companheiro e disse que encontrou um grupo unido e preparado. “Infelizmente tivemos essa ausência do nosso companheiro por motivos de força maior, mas quando eu cheguei aqui, senti uma energia muito boa, uma energia competitiva para o torneio. O pessoal me recebeu muito bem. Muitos colegas, muita gente boa. A gente está focado para o Pré-Olímpico”, afirmou.

Essa é a primeira convocação do zagueiro Lucas Frasson com o técnico Ramon Menezes, mas o atleta já é veterano em convocações e acumula passagens pelas Seleções Brasileiras Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Agora representando a Seleção Sub-23, Lucas se diz muito feliz e focado no objetivo que é a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Estou muito feliz de poder estar aqui. É sempre um orgulho enorme representar a minha Seleção. Estou muito feliz de representar meu país e poder ajudar meus companheiros. Sei que não só o meu, mas o objetivo de todos aqui é conseguir a classificação para a Olimpíada e também ser campeão”, finalizou.

