Homem com três mandados de prisão em aberto é preso em comércio na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um foragido da Justiça, de 28 anos, com três mandados de prisão em aberto, foi recapturado na madrugada de sexta-feira (26), no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus, por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A Rocam estava em patrulhamento tático, por volta de 1h da madrugada, na rua Tupy, quando observou que um homem correu ao perceber a aproximação da viatura para dentro de um estabelecimento comercial.

Na abordagem, os policiais militares constataram, após consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que o rapaz possuía mandados de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação.

O recapturado foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

