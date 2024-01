Alfredo Nascimento nega possibilidade de se candidatar para as eleições de Manaus

Presidente estadual do PL pretende direcionar atividades, deste ano, para organização do partido

Manaus (AM) – O atual presidente estadual do Partido Liberal (PL) do Amazonas, Alfredo Nascimento, negou, nesta segunda-feira (29), a possível composição na chapa com David Almeida (Avante) para as eleições deste ano. Nos bastidores da política amazonense, havia rumores de articulação entre os políticos para a reeleição do prefeito de Manaus.

Nas redes sociais, o ex-prefeito Alfredo Nascimento afirmou que não há possibilidade de ser candidato nas eleições que ocorrem em outubro. A declaração complementou o vídeo publicado no perfil do Instagram de Sérgio Kruke, líder do Movimento Conservador Amazonas, e republicado por Nascimento.

“o% de chance de vir candidato em qualquer que seja a disputa em 2024”, declarou.

No vídeo, Sérgio Kruke disse que se reuniu com Nascimento, na manhã desta segunda-feira, quando foi informado que o objetivo deste ano do presidente estadual da sigla “é cuidar da organização do PL e das candidaturas do partido”. Além disso, declarou que essa repercussão foi uma tentativa de gerar conflitos internos no partido.

Nascimento divulgou ainda uma nota do PL Amazonas sobre a candidatura, confira:

“É inverídica qualquer informação que coloque Alfredo Nascimento como pretenso candidato nas eleições de 2024. Visto que, não há intenção pessoal do presidente estadual do Partido Liberal amazonas em participar da disputa para qualquer cargo eletivo no próximo pleito.”

Essa movimentação poderia garantir a presença do PL para a campanha de David Almeida. A sigla concentra uma força significativa em Manaus, principalmente por ter Jair Bolsonaro em sua composição. O ex-presidente possui popularidade elevada no município, considerada uma capital bolsonarista.

O analista político Helso Ribeiro apontou que os possíveis candidatos da Direita para as eleições são: Amom Mandel (Cidadania), Capitão Alberto Neto (PL), Coronel Menezes (PL), Maria do Carmo Seffair (Novo), Carol Braz (MDB) e Roberto Cidade (UB), enquanto de Esquerda são: Natalia Demes (PSOL), José Ricardo (PT), Sassá (PT) e Anne Moura (PT).

“Em janeiro ainda há um forte indício que haverá dois turnos nas eleições. Agora precisamos observar o desenrolar, quem será o vice de quem, se será chapa puro-sangue ou coligação. Essas variantes implicarão em horário de televisão e em agregar o trabalho dos candidatos proporcionais”, esclareceu.

Chapa do PL

A possibilidade de outra candidatura pelo PL desagradou Coronel Menezes, que também integra a sigla, devido já haver tratativas de concorrer pelo partido como vice candidato do deputado federal Capitão Alberto Neto. A chapa “puro-sangue”, como é chamada por Menezes, possui o apoio de Bolsonaro para concorrer à Prefeitura de Manaus.

O deputado federal e o ex-superintendente da Suframa, anteriormente, já protagonizaram desavenças e críticas públicas. A união representa uma tentativa de pacificação da Direita no Estado.

Resposta de Bolsonaro

Em todo país, ocorrem tentativas de políticos tentarem ser candidatos pelo PL. A liderança da sigla à nível nacional, Jair Bolsonaro, afirmou que não irá apoiar essas candidaturas. A declaração expõe a preferência em apoiar candidaturas de integrantes do PL

“Tem gente ali que vivia de vermelho, colocou a bandeira nas costas e está vindo pelo PL”, disse.

O comentário de Bolsonaro foi feito neste domingo (28), durante uma live.

