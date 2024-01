MCB busca homologação para ser partido ‘coringa’ nas eleições municipais de 2024

Manaus (AM) – O feriado de 7 de setembro de 2022, momento em que a Independência do Brasil completou 200 anos, marcado por manifestações de grupos de direita incitadas por Jair Bolsonaro (PL), quando transformou a data de comemoração em palanque político, foi inspiração para a criação de um novo partido, o Movimento Consciência Brasil (MCB).

Intitulada como centro-direita, a sigla está em processo de homologação para registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre as bandeiras defendidas, a carta de princípios institui os ideais cristãos, ressaltando a bíblia, e defende pautas conservadoras, como a posição contrária ao aborto e em defesa da heteronormatividade.

Para o analista político Carlos Santiago, este espectro político está relacionado com a defesa da democracia, da liberdade de expressão, a economia liberal e a menor intervenção do Estado, sendo responsável apenas por regular e amparar as políticas sociais. Além de ser favorável a privatização de estatais responsáveis por setores como energia, educação, saúde e mineração.

“Os partidos que atuam na ideologia de centro-direita possuem grandes lideranças no estado e ainda têm nomes fortes para a disputa a cargos majoritários. A força política desse espectro tem o controle da máquina estatal, do Estado, da prefeitura da capital e do interior do Amazonas, além de representar a maioria dos legisladores das câmaras municipais e do parlamento estadual. Nas últimas décadas, estão vencendo as eleições para governo e prefeitura”, explicou.

O supervisor nacional e presidente estadual do MCB, Wagner Malafaia, destacou que já foram coletadas mais de 450 mil assinaturas nacionalmente para homologação do partido. O TSE estipula o apoio mínimo do eleitorado, sendo necessário o apoio, em nove estados, de eleitores não filiados em outros partidos e que correspondam a, ao menos, 0,5% dos votos válidos da última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Ou seja, de acordo com Malafaia, no Amazonas são necessárias 2.111 assinaturas, mas já foram coletadas a quantidade superior a 3.800.

Para estar apto a concorrer as eleições deste ano para vareador e prefeito, conforme a resolução do TSE n° 23.571/2018 e a lei n° 9.096/1995, os partidos devem estar registrados há, pelo menos, seis meses antes do pleito eleitoral. Com as eleições municipais marcadas para outubro, a legenda tem até o primeiro semestre do ano para conseguir ser homologado.

Na busca para conseguir assinaturas, o partido recebeu o apoio do prefeito de Tefé, Nicson Marreira Lima (PTB), em reunião realizada em junho de 2023. Segundo a sigla, a visita visou a promoção da democracia e o comprometimento em estabelecer relações com a gestão pública.

“Estamos alinhados com a diretoria para lançarmos uma chapa de 42 candidatos a vereadores e um candidato a prefeito. Vamos ser o partido coringa! Já que os demais partidos já têm seus candidatos”, afirmou Malafaia.

Entre os nomes de possíveis a candidatos pelo partido, Wagner Malafaia destacou a própria candidatura e também do presidente nacional da juventude do MCB, Lucas Sá de Araújo, para o cargo de vereador.

Propostas

De caráter cristão, as propostas do Movimento Consciência Brasil (MCB) são direcionadas ao combate a fome e segurança alimentar no Brasil, aos investimentos na educação e a inovação tecnológica.

“O partido é composto de vários integrantes e presidente cristãos. Somos Patriotas, nossa bandeira é um Brasil justo e próspero!”, destacou Malafaia.

Apesar de afirmar a liberdade religiosa, o partido se posiciona em proteção da “Igreja do Senhor” e no fortalecimento da instituição familiar como pilares estruturantes da sociedade. Além disso, ressalta o casamento entre homem e mulher como base, invisibilizando outras formas de relacionamento e união.

As propostas estão relacionadas também ao impulsionamento dos jovens e das mulheres. Em relação à juventude, enfatiza diretrizes voltadas para educação de qualidade, maiores oportunidades no mercado de trabalho, inclusão social e cultural e também ao cuidado da saúde mental. Outro ponto é a educação ambiental, em busca da conscientização e promoção das práticas sustentáveis.

O partido incentiva a participação feminina na política para que possam estar ativamente nas decisões do país, de tal forma que haja a oportunidade de construir um meio inclusivo e equitativo. A solidariedade também está incentivada dentro das propostas para estimular a participação da sociedade civil e proporcionar a ajuda a pessoas em situação de hipervulnerabilidade.

“A pátria amada é nossa prioridade. Lutaremos incansavelmente pela integridade do Brasil, defendendo sua soberania nacional contra ameaças internas e externas”, defendeu em trecho das propostas.

A defesa da soberania nacional e do povo brasileiro são pontos em destaque. O partido propõe o comprometimento no fortalecimento de um país autônomo e em busca de igualdade, justiça social e oportunidades.

