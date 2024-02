Banco24Horas expande presença no Amazonas

Chega a novas localidades dos municipios de Uarini e Manaus, no Estado do Amazonas

Manaus (AM) — O Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 158 milhões de brasileiros e possui soluções que promovem inclusão financeira, expande a sua atuação e chega a novas localidades dos municípios de Uarini e Manaus, no Estado do Amazonas, por meio da solução Atmo Banco24Horas. Agora, os moradores e visitantes dessas cidades podem contar com mais facilidade e comodidade para realizar seus serviços bancários.

O Atmo do Banco24Horas é um dispositivo com POS multibiométrico, que possibilita o saque e a realização de consultas de saldo diretamente nos caixas dos comércios, com segurança e eficiência. A solução facilita a recirculação do dinheiro dentro do comércio.

Com esse dispositivo portátil, o Banco24Horas amplia ainda mais sua capilaridade, que já está presente em mais de 1.100 cidades com caixas eletrônicos, especialmente em locais mais distantes e com pouca infraestrutura disponível.

“O Banco24Horas está trazendo para a cidade o que há de mais moderno e prático para estimular e agilizar a inclusão financeira e a movimentação da economia local”, disse Marcos Mazzi, gerente executivo do Banco24Horas.

Para os clientes, a solução proporciona mais praticidade e conveniência, já que podem sacar o dinheiro no mesmo local onde fazem as compras. Para os varejistas e donos de estabelecimentos, o saque do dinheiro físico pelos clientes traz eficiência nos custos com a gestão e com o transporte do dinheiro, além de diminuir a quantidade de numerário armazenado.

O dispositivo Atmo Banco24Horas pode ser encontrado em estabelecimentos localizados nos seguintes endereços:

Uarini (AM) – Mercadinho Pague Menos – Rua Luiz Bernardino, N°342, Centro

Manaus (AM) – Drogaria São Gabriel – Rua Criciuma, N°2261, Alvorada

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta-corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. Independente do pacote contratado, o Banco Central determina, por meio da resolução 3.919/2010, o benefício de 4 saques grátis por mês, considerando a soma das transações realizadas nos canais da instituição e no Banco24Horas.

Sobre o Banco24Horas

O Banco24Horas é um ecossistema de inclusão financeira presente na vida de mais de 158 milhões de brasileiros. Possui diferentes formatos, como o caixa eletrônico, totem e o Atmo, um dispositivo compacto e multibiométrico que possibilita o saque diretamente no caixa dos estabelecimentos comerciais, além da facilidade de outros serviços, como consulta de saldo.

Há também a solução móvel (caminhão e container), o Espaço Banco24Horas (salas próprias de autoatendimento multibanco com funcionamento 24 horas), o Banco24Horas em agências e soluções business to business, focadas em gerar valor para os mercados varejista e publicitário com os respectivos produtos +Varejo Banco24Horas e Mídia Banco24Horas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Iniciativa empodera comunidades tradicionais para o turismo sustentável no Amazonas

Nova BMW R 1300 GS será produzida a partir de fevereiro em Manaus