Nova BMW R 1300 GS será produzida a partir de fevereiro em Manaus

Manaus (AM) — Apresentada ao mundo em setembro do ano passado, em comemoração aos 100 anos da BMW Motorrad, a nova BMW R 1300 GS será produzida a partir de fevereiro na fábrica do BMW Group em Manaus — única planta fora da Alemanha a produzir exclusivamente motocicletas BMW. A BMW R 1300 GS é o primeiro passo da BMW Motorrad rumo aos próximos 100 anos e será lançada no Brasil no segundo trimestre de 2024, para manter a marca no topo do pódio do segmento Premium.

“A BMW Motorrad estabeleceu um novo segmento de Enduro Touring há mais de 40 anos, com a R 80 G/S, e os modelos BMW Motorrad GS com motor boxer têm liderado o segmento de motocicletas aventureiras também no Brasil. Para seguirmos essa trilha de sucesso, a nova BMW R 1300 GS incorpora um design quase completamente novo, com novo motor, capacidade de manobra acima da média e grande qualidade de pilotagem. Trata-se de uma moto com a qual, mais uma vez, vamos surpreender a concorrência”, afirma Julian Mallea, CEO da BMW Motorrad Brasil.

Pesando 12 kg a menos que a antecessora BMW R 1250 GS, a nova BMW R 1300 GS traz mais uma vez o lendário motor boxer de dois cilindros. Com exatamente 1.300 cc, o motor produz uma potência de 145 cv a 7.750 rpm, desenvolvendo um torque máximo de 149 Nm a 6.500 rpm. Este é o motor boxer BMW mais potente já produzido em série.

A BMW Motorrad Brasil planeja lançar sete modelos novos até 2025, todos produzidos na planta Manaus — três já estão disponíveis (a roadster F 900 R, a esportiva S 1000 RR e a scooter C 400 X). A nova BMW R 1300 GS é o quarto lançamento e mais três modelos reforçarão o portfólio até o próximo ano, com produção na fábrica manauara.

Planta Manaus em ritmo acelerado

Em processo de expansão, resultado de um investimento de R$ 50 milhões do BMW Group anunciado em 2022, a fábrica do BMW Group em Manaus confirmou, em setembro do ano passado, ampliação de 13% em sua capacidade anual de produção (de 15 mil para 17 mil motos por ano).

Antes disso, também avançou em tamanho, autonomia e sustentabilidade com a inauguração do prédio 3 da fábrica, uma ampliação de 50% na área útil da planta.

BMW Group

Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas premium, e também fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. A rede de produção do BMW Group inclui mais de 30 locais de produção em todo o mundo e tem uma rede global de vendas de mais de 140 países.

Em 2022, o BMW Group vendeu mais de 2,4 milhões de veículos e mais de 202.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos no exercício financeiro de 2022 foi de 23,5 bilhões de euros em receitas que totalizaram 142,6 bilhões de euros. Em 31 de dezembro de 2022, o BMW Group tinha uma força de trabalho de 149.475 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado em pensamento de longo prazo e ação responsável. A empresa definiu o rumo para o futuro em um estágio inicial e torna consistentemente a sustentabilidade e a gestão eficiente de recursos centrais em sua direção estratégica, desde a cadeia de suprimentos por meio da produção até o final da fase de uso de todos os produtos.

*Com informações da assessoria

