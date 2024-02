Carnaval de Manaus vira palanque político em ano eleitoral

Manaus (AM) — O sambódromo enche de cor e animação com a chegada das escolas de samba durante os desfiles de carnaval, em Manaus. Além de encantar o olhar do público, a festividade possui uma natureza crítica, abordando diversas temáticas, entre elas, sobre assuntos políticos. Em ano de eleição, a festa toma características e embala a pré-campanha eleitoral.

A cultura do carnaval, a partir das marchinhas, costuma homenagear ou realizar paródias de figuras políticas, que se configuram em propaganda positiva ou negativa.

O analista político Helso Ribeiro explica que este não é um fenômeno unicamente amazonense. Essas manifestações culturais, são direcionadas a políticos que estão na perspectiva de uma nova eleição. Por essa razão, a leitura das entrelinhas contribui para o entendimento mais amplo por parte do público, mas não há um “termômetro” que balanceie o direcionamento da mensagem.

“Por vezes essa linha é tênue, porque não temos um medidor do que é saudável e o que está sendo fomentado. Às vezes é fruto de uma ironia popular e, eu diria, que isso é pouco manipulado”, pontua.

Entre os sambas-enredos escolhidos pelas escolas de samba de Manaus, quatro grêmios recreativos escolas de samba (GRES) foram direcionados a contar a história de parlamentares: GRES Império do Havaí, GRES Mocidade Independente do Coroado, GRES Acadêmicos da Cidade Alta e GRES Aparecida.

Com o tema “Gigante pela própria natureza: Abdala Fraxe — um grito de um índio macuxi ecoa nas terras de Ajuricaba, pelo povo da floresta”, a GRES Acadêmicos da Cidade Alta é uma agremiação fundada em 2005, no bairro Educandos, da Zona Sul. No carnaval deste ano, ressaltou a história do deputado estadual e presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Abdala Fraxe (Avante).

“Com muita honra contaremos em verso e prosa a história de Abdala Frase, um grande incentivador da cultura popular amazonense”, afirmou a agremiação em publicação feita nas redes sociais.

Representando a Zona Leste, a GRES Mocidade Independente do Coroado apresentou o tema: “Anne Moura, a Icamiaba, filha desse chão”, em referência à secretária nacional de mulheres do Partido dos Trabalhadores, Anne Moura (PT).

A atual presidente do Grêmio Recreativo, Lilian Cassia, destacou a preparação cuidadosa para levar a homenagem para a secretária, que nasceu no bairro. A mensagem principal propõe a união comunitária como fundamental para o fortalecimento.

“Poder levar para avenida a história de Anne Moura, filha do Coroado e nossa amiga, é muito emocionante para nós, como escola de samba, e para a comunidade do Coroado que aderiu o enredo e estará em peso na avenida”, disse.

Anne Moura é uma figura com força crescente na política ao nível municipal, estadual e nacional. No lançamento do “Elas por elas”, o maior projeto de formação e inclusão política para mulheres da América Latina, organizado pelo PT em abril de 2023, o nome da secretária foi levantado como possível candidata às eleições municipais pela deputada federal do Rio de Janeiro Benedita da Silva.

Já o GRES Império do Havaí, que representa o bairro Praça 14, Zona Sul, entra na avenida com o tema “Gigante – Você é do tamanho dos seus sonhos” e conta a trajetória do vereador e líder do Partido da Mulher Brasileira (PMB) na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Ivo Neto.

O presidente da agremiação, Fabiano Alfaia, defendeu as expectativas positivas de “um dos melhores sambas deste ano”. O samba-enredo enfatizou a busca de concretização dos sonhos, a partir da história do vereador que, quando criança, prometeu ao avô que ingressaria no poder público. Anos depois, cumpriu a promessa quando chegou à CMM, em razão de trabalho social voltado para crianças, jovens e famílias vulneráveis.

“Todos somos capazes de sonhar e de realizar nossos sonhos. Se Deus nos concede um sonho, é porque ele sabe que temos capacidade para realizá-lo, assim como foi na vida do Ivo Neto, hoje conhecido como gigante da Zona Sul pelo seu trabalho social. Então, queremos dizer a todos que sonhem, acreditem e realizem! Vamos sonhar!”, enfatiza.

O ano de 2024 é marcado pela disputa eleitoral para CMM e Prefeitura. Um dos nomes sondados a concorrer para prefeito é o deputado estadual e presidente da Aleam, Roberto Cidade (União Brasil). No carnaval, a trajetória da família do deputado foi destacada pela GRES Aparecida, que representa o bairro homônimo.

Conforme a assessoria de Cidade, ele não será homenageado, mas, sim, a sua família, representada pelos avós, que residiam no município de Manicoré. “A ideia da escola é, por meio da família Cidade, representar centenas de outras famílias que tiram seu sustento dos rios”, afirmou.

A campeã do Carnaval de 2023 busca o 25º título este ano, com o enredo “O Madeira é testemunha. A floresta, berço, luto e suor, união para eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família Cidade”. Em publicação nas redes sociais, a agremiação relatou que a família do deputado representa o “sonho dos caboclos, de homens e mulheres ribeirinhas” e daqueles que buscam mudar a própria história.

Carnaval de rua

Os bloquinhos também possuem um histórico de se posicionar ativamente em assuntos relevantes para a sociedade, como a Banda do Boulevard, que ocorre gratuitamente no domingo (4), na avenida Álvaro Botelho Maia, bairro Nossa Sr.ᵃ das Graças. Com o tema “Maneca, Supercampeão”, o bloquinho homenageia o professor Manoel do Carmo Chaves Neto, o ‘Maneca’, por seu trabalho para a existência do Nacional Futebol Clube, além de ter atuado como deputado e presidente da Aleam.

A Banda do Gigante, do deputado Sinésio Campos (PT), possui como tema “Aqui não tem corte, só energia, paz, amor e harmonia”, será realizado no dia 12, no bairro São José I. A referência para a escolha do enredo foi a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia, a ‘CPI da Energia’, que foi presidida pelo parlamentar, e apurou as irregularidades na geração e distribuição de energia elétrica no Amazonas.

Tradicional no carnaval de Manaus, a Banda da Bica leva à rua o enredo “A Bica cresceu, virou Patrimônio Cultural e vai zoar no Carnaval”, no sábado (3), no bar do Armando, Centro. Festividade ocorre após Lei conceder o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas a Bica e as bandas Difusora e Boulevard.

“Vamos valorizar a cultura do nosso Amazonas! Trago essa novidade para quem, assim como eu, admira o carnaval e as expressões culturais da nossa terra”, declarou o presidente da Aleam, Roberto Cidade, nas redes sociais.

Homenagens a políticos

O cientista político Carlos Santiago explicou que a festividade é financiada por recursos públicos, então homenagens podem “causar um desequilíbrio na disputa eleitoral”, além de a fiscalização ser de competência do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) e, se encontrar ilegalidades, promover as ações necessárias.

Em atenção às manifestações sobre políticos, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) recebeu o pedido do Comitê de Combate à Corrupção, em novembro de 2023, para investigar a utilização de verba pública por escolas de samba que possuem um samba-enredo direcionado a políticos, sobretudo, que sinalizaram a possível participação às eleições deste ano.

Conforme o especialista em direito eleitoral, Leland Barroso, não há uma regulamentação específica que proíba as manifestações contrárias ou a favor de políticos durante o ano eleitoral. O que deve ser observado, na verdade, é que não se deve pedir voto para candidato explicitamente.

“A propaganda eleitoral só inicia a partir de 16 de agosto. Não há impedimento para apoio político, não pode é o pré-candidato doar brindes, isso poderia configurar abuso do poder econômico”, exemplifica.

“A prática é legítima, mas, caso os juízes eleitorais observem alguma ação que julguem como irregular, pode ser suspensa, devido ao poder de polícia incorporado aos agentes”, aponta Barroso.

A coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultural no Amazonas, Michelle Andrews (PC do B), esclareceu que a utilização desses espaços exerce impacto na opinião pública.

“O carnaval, como um espaço democrático de liberdade e expressão, é crucial para contar histórias e moldar a percepção sobre figuras políticas. Assim, as agremiações têm a chance de apresentar perspectivas distintas, seja exaltando ou criticando políticos, enriquecendo de forma irreverente a análise do cenário político”, afirma.

Além disso, a ativista declarou que o carnaval possui um caráter representativa para a população negra, devido ao pioneirismo em dar visibilidade à cultura, destacando-se na música ao trazer diversos gêneros que enriqueceram a identidade cultural brasileira.

“É crucial destacar que o carnaval não pode ser reduzido a um mero ato publicitário de uma personalidade que busca autopromoção. Ele deve contar uma história, ter a essência de uma narrativa rica em referências culturais, combinando de maneira autêntica com o espírito carnavalesco”, finaliza.

A reportagem do Em Tempo entrou em contato com os citados na matéria. Até a publicação, nem todos responderam aos questionamentos, mas o espaço fica aberto para posicionamentos futuros.

