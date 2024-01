Projeto em Manaus oferece curso de língua portuguesa para refugiados e migrantes

Manaus (AM) — Para refugiados e migrantes que residem no Brasil, a barreira linguística compromete e muito a integração na comunidade local. Não saber se comunicar em português acarreta diversas dificuldades cotidianas, como acessar serviços básicos e conseguir emprego. Diante dessa problemática, a ONG Visão Mundial abre 20 vagas para a primeira turma do Curso Avançado de Língua Portuguesa para migrantes e refugiados em Manaus.

Segundo pesquisa realizada pela ONG Visão Mundial com pessoas venezuelanas constatou-se que para 39% o idioma é a segunda maior barreira, ficando atrás apenas do acesso a emprego formal (51,5%). Dados da plataforma R4V, estimam que mais de 510 mil pessoas venezuelanas residem no Brasil, necessitando de estratégias de acolhimento no país.

A modalidade ao nível avançado é uma novidade do projeto Ven, Tú Puedes!, iniciativa financiada pelo Escritório de Populações, Refugiados e Migrantes (PRM) do governo dos Estados Unidos, e visa oferecer soluções duradouras e de meios de vida para essa população.

As inscrições podem ser feitas até 26 de janeiro, das 8h às 15h, no PTRIG. Os interessados devem apresentar o certificado do curso básico de português, além de documentos pessoais como CPF, RNM ou Protocolo de Refúgio.

O curso terá a duração de uma semana, de 29 de janeiro a 02 de fevereiro, com aulas de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h, na unidade Cidade Nova da Fera Cursos.

A coordenadora local do projeto em Manaus, Arylanne Batista, ressalta a importância do curso para a integração dos migrantes e refugiados na comunidade. “Oferecemos uma oportunidade para aprimorar as habilidades de escrita e conversação dos participantes, facilitando sua inserção na sociedade e no mercado de trabalho”, destacou.

O projeto já certificou mais de 3.697 mil pessoas em turmas de Língua Portuguesa Básica. As turmas avançadas são uma novidade para este ciclo, cuja meta é certificar mais 190 pessoas nos três estados de atuação. Supere as barreiras linguísticas e faça parte dessa iniciativa transformadora. Inscreva-se agora!

Sobre o projeto

O projeto Ven, Tú Puedes! é uma das respostas da ONG Visão Mundial ao contexto migratório da Venezuela. Em operação nos estados de Roraima, Amazonas e São Paulo, tem como objetivo principal prover integração segura e soluções duradouras para refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil, com ações em três eixos: Empregabilidade, Empreendedorismo e Proteção.

Financiado pelo Escritório de Populações, Refugiados e Migrantes (PRM), do governo dos Estados Unidos, desde 2019, o projeto tem se consolidado como uma iniciativa essencial para a geração de oportunidade, geração de meios de vida, dignidade e inclusão socioeconômica de populações vulneráveis.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se os cursos de língua portuguesa, ações de capacitação profissional, com apoio na emissão da carteira de trabalho digital, busca de vagas formais junto ao setor privado, banco de talentos, acompanhamento de entrevistas, sensibilização para inclusão no ambiente de trabalho, curso de empreendedorismo e apoio a pequenos negócios de migrantes e refugiados, além de apoio a interiorização pela modalidade de vaga de emprego sinalizada.

Sobre a Visão Mundial

A Visão Mundial trabalha em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, além de atuar pela proteção de populações vulneráveis em todo o mundo. Fundada em 1950, teve como intuito inicial levar a justiça e assistência às crianças vítimas da pobreza, em Oregon, nos Estados Unidos. Presente em mais de 100 países; Trabalhando para auxiliar a todas as pessoas sem distinção de credo, etnia ou gênero.

