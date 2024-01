Núcleo da Aleam participa de assinatura de acordo para oferta de cursos de Mandarim em Manaus

Evento acontecerá no auditório Belarmino Lins, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – O Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Nuriam/Aleam), coordenado pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos) participará da assinatura na manhã de sexta-feira (2), às 9h, do acordo de cooperação entre a Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina) para oferecer cursos de Mandarim na Ufam, em Manaus.

O evento acontecerá no auditório Belarmino Lins, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

“Nosso objetivo é fazer uma cooperação mútua na área de promoção da língua e cultura chinesa com cursos regulares presenciais de língua chinesa e atividades culturais relacionadas a este importante país asiático. Queremos qualificar nossos estudantes e dar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio da educação”, disse o deputado João Luiz.

Na oportunidade, duas professoras, Xing Chen e Ruiyi Li, da Universidade de Hubei (China) serão apresentadas oficialmente para ministrar aulas na Universidade Federal do Amazonas. Também estarão presentes na solenidade, o professor Pasqual Barretti, reitor da Unesp, Ye Dan, diretora pedagógica chinesa do Instituto Confúcio, Thiago Fernandes Braz, diretor de Planejamento, do Instituto Confúcio, Dr. Thomas Law, presidente do Ibrachina, professor/doutor Sylvio Mário Puga, reitor da Ufam e Arthemis Soares, Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (Arii) da Ufam.

O Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas (Nuriam) da Aleam tem objetivo de integração com entidades públicas em todas as esferas, além de integrar entidades privadas e acadêmicas. O núcleo é um projeto estratégico e inovador que visa impulsionar a paradiplomacia no nosso estado e fortalecer a competitividade internacional.

O Nuriam é coordenado pelo deputado João Luiz, conta como vice-coordenador, o professor e presidente do Instituto Sociocultural Brasil/China (Ibrachina), Dr. Thomas Law e o professor Neibe Araújo, como secretário-geral do Núcleo.

