Travis Kelce fala sobre ‘loucura’ de viver romance público com Taylor Swift

Astro da NFL, Travis Kelce está aproveitando a “louca jornada” de namorar Taylor Swift diante dos olhos do público.

O jogador do Kansas City Chiefs, finalista do Super Bowl, admitiu que a atenção que o romance deles tem recebido é “completamente nova” para ele, mas longe de deixá-lo desconfortável — ele está se “divertindo” junto com os fãs do casal.

“Sabe, tem sido uma jornada louca, algo que eu nunca poderia ter previsto. Mas estou me divertindo com isso. A maioria do mundo está se divertindo com isso, exceto os fãs rabugentos da NFL que simplesmente não querem ver os Chiefs vencerem. Sabe de uma coisa, estamos conquistando-os lentamente. Eles estão resistindo por enquanto”

A cantora tem sido presença frequente nos jogos de Travis desde que o assistiu pela primeira vez contra o Chicago Bears, em setembro de 2023. Porém, o astro de 34 anos revelou que eles estavam “se conhecendo” há algum tempo antes disso.

“Já nos conhecíamos por quase um mês naquele ponto”, disse ele.

O que Travis acha de Taylor nos jogos dos Chiefs?

Ele explicou que “passou a bola para o campo dela” e a convidou para ir três dias antes do jogo.

“Não foi apenas um convite do nada: ‘Ei, venha para o jogo’. Eu adoro quando a Taylor vem me apoiar e curte a partida com a família e amigos. Tem sido nada menos que um ano maravilhoso, cara”, acrescentou ele.

Casal ignora críticas

Travis afirmou que o relacionamento deles é “bonito” e que ambos têm ignorado as críticas.

“É algo bonito, não é? Espero que todos percebam que somos apenas duas pessoas que se apoiam e estão se divertindo com isso. Não é nada mais do que isso, e, não importa o quanto o mundo queira pintar o quadro e nos tornar inimigos, nós apenas nos divertimos com isso e aproveitamos cada pedacinho”, disse Travis Kelce, astro da NFL

*Com informações da CNN Brasil

