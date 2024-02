Botas polêmicas: Coelhinha da Playboy, Vanusa Freitas, calça botas inspirada nas Kardashians

A modelo acreana apareceu vestindo um look jeans em publicação feita no seu Instagram

A Coelhinha da Playboy, Vanusa Freitas, virou assunto entre seus seguidores nas redes sociais nesta semana. Desta vez, as botas jeans da influenciadora causaram polêmica e dividiram opiniões.

A modelo acreana apareceu vestindo um look jeans em publicação feita no seu Instagram. Modelando nas ruas de Londres, onde reside atualmente, Vanusa apostou em tendência que viralizou entre as fashionistas e socialites. A empresária Kim Kardashian, foi vista usando as botas jeans, que foram modelo inspiração para as peças da Coelhinha.

Porém, as botas não agradaram todos os internautas e geraram repercussão: “Brega”, disse uma. “Como pode ter dinheiro e usar uma bota horrível dessa? Só pode ser de propósito ou porque ela é brega mesmo”, disparou outra pessoa. “Horrível”, acrescentou a terceira.

A bota jeans é uma tendência que surgiu nos anos 2000 e ressurgiu nos últimos anos, impulsionadas pela ascensão do TikTok e influência das celebridades. Porém, segundo Vanusa Freitas, mesmo com sua popularidade entre as fashionistas, as botas jeans continuam a ser alvo de olhares atravessados.

“É um ícone da moda, mas vejo olhares atravessados quando uso. Acho interessante como as pessoas reagem a algo diferente, mas eu sempre fui de seguir meu próprio estilo, independentemente do que os outros pensam”, afirma a modelo.

Vanusa Freitas diz que não se intimida com os olhares de reprovação. “A moda é sobre expressão pessoal e liberdade criativa. Adoro experimentar coisas novas e não me preocupo com o que os outros pensam. Se as botas jeans fazem as pessoas olharem duas vezes, então estou fazendo algo certo”, declara a influenciadora.

