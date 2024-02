Arsenal com 36 armas de grosso calibre é apreendido na Zona Norte de Manaus

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão é a maior registrada no Amazonas

Manaus (AM) – Um arsenal com 36 armas de grosso calibre foi apreendido na sexta-feira (2), no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, Zona Norte de Manaus. A ação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), realizada durante a Operação Ajuricaba, se tornou a maior apreensão de armas registrada no Amazonas.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado (3), no Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte), o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou que a ação é resultado do trabalho contínuo voltado para combater o crime organizado no Estado.

“Esse é um trabalho contínuo que vem sendo realizado de maneira integrada com as equipes de estatística, com a Polícia Civil do Amazonas, com a Secretaria de Inteligência (Seai), para que a gente consiga combater o crime organizado da forma que o governador Wilson Lima determinou. Essa é uma operação exitosa que a PMAM logrou, a maior apreensão de armas da história do Amazonas”, destacou o comandante-geral, coronel Klinger Paiva.

Apreensão

A ocorrência foi registrada por volta das 20h, na rua Bem-te-vi, após recebimento de denúncia anônima de que uma mulher estaria sendo agredida e mantida em cárcere privado em uma residência. As equipes foram até o local indicado e encontraram dois veículos em frente ao imóvel, uma pick-up vermelha e um Corolla branco, ambos com placas não identificadas.

De acordo com o comandante do CPA Norte, tenente-coronel Heber Santos, os ocupantes do veículo pick-up dispararam contra os policiais militares, por conta disso foi dada voz de prisão aos homens, e iniciou uma troca de tiros. Em seguida, os carros fugiram do local, deixando um documento de identificação de um dos suspeitos, um homem, de 23 anos, que responde por roubo e outros crimes.

“A equipe conseguiu identificar a suposta pessoa que estava sendo torturada, uma moça de 30 anos, que inclusive é ex-companheira do suspeito que fugiu no veículo e deixou sua identidade cair. Ela estava sendo torturada, porque não queria reatar o relacionamento com ele e estaria naquele local para buscar seus pertences. Então ela deixou a equipe entrar na residência para apurar a denúncia. No local, também estava uma jovem de 18 anos. Elas foram ouvidas e tipificadas como testemunhas, porque não sabiam da existência desse armamento naquele local”, explicou o tenente-coronel Heber Santos.

No local, foram apreendidas 36 armas de fogo, todas com numeração suprimida, sendo 31 pistolas de vários modelos e calibres, quatro fuzis de calibre 5.56, uma submetralhadora de calibre 40, além de 63 carregadores de pistola 9mm, três carregadores modelo caracol, 24 carregadores de fuzil calibre 5.56, um carregador de submetralhadora calibre 40 e 95 munições de calibre 5.56.

Integração

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinicius Almeida, parabenizou o feito da instituição e destacou os índices de redução da criminalidade no estado, decorrentes do trabalho de patrulhamento da PMAM e de ações integradas entre as Forças de Segurança.

“Quero parabenizar o trabalho dos integrantes do nosso Batalhão Norte. Os frutos dos resultados de ações integradas da PMAM e da PC-AM são as reduções que estamos tendo, consecutivamente, mês a mês, de homicídios, roubos, furtos, levando mais segurança para nossa capital e nosso interior. Outras operações irão acontecer. Nós temos uma sequência gigantesca de ações que serão realizadas esse ano”, disse.

Operação Ajuricaba

Realizada pelo Comando de Policiamento de Área (CPA) Norte, a ação tem o objetivo de inibir os índices criminais por meio do policiamento ostensivo, naquela região. Abordagens, barreiras policiais e incursões em becos, ruas e vielas são realizadas para identificação de infratores e levar segurança à comunidade.

*Com informações da assessoria

