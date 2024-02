No Amazonas, operação apreende avião avaliado em R$ 7 milhões por ligação ao tráfico de drogas

Secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida citou que a operação iniciou no estado de Alagoas e acabou desdobrando no Brasil

Manaus (AM) – A Operação Hades, deflagrada nacionalmente pela Polícia Civil do Alagoas e que contou com apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), nesta quinta-feira (1º), para desmantelar organizações criminosas envolvidas com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, apreendeu altas quantias de dinheiro, incluindo R$ 1 milhão em espécie, além de munições, carros, motocicletas, embarcações e uma aeronave avaliada em R$ 7 milhões ligada ao tráfico de drogas.

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, citou que a operação iniciou no estado de Alagoas e acabou desdobrando no Brasil, com a participação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e o objetivo é combater a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas.

“Vocês veem como o crime não tem fronteiras, ele perpassa todos os estados, e essa integração das Forças de Segurança Pública do Amazonas, com o restante do Brasil, facilita gerar mais segurança não só aqui, como nos outros estados do país. No caso do Amazonas, a operação ocorreu em Manaus, Manacapuru, Tabatinga e Benjamin Constant. Então desde as primeiras horas do dia a operação estava em curso”, falou o coronel, que destacou que somente na manhã desta quinta, a Polícia Civil desencadeou, simultaneamente, duas operações.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, disse que a operação é mais um trabalho de inteligência, conforme determinação do governador Wilson Lima e do secretário de Segurança Pública do Amazonas, para enfrentar as organizações criminosas e a musculatura financeira delas.

“A operação foi deflagrada nesta quinta-feira, mas o trabalho de inteligência sincronizado com a Polícia Civil de Alagoas – a quem nós agradecemos bastante – começou em outubro de 2023. Foram feitas várias diligências in loco e reitero a sensibilidade do Governo do Amazonas, em apoiar a Polícia Civil, pois existe uma complexidade muito grande em razão do tamanho do nosso Estado. Essa sincronia hoje, nós tivemos que trabalhar com três fusos horários distintos, para que as diligências fossem deflagradas de forma concomitantes”, disse.

Aeronave e alta quantia

O delegado-geral mencionou que houve a apreensão da aeronave, além da apreensão de R$ 1 milhão em espécie em Tabatinga e Benjamin Constant, e pessoas presas e veículos apreendidos em Manacapuru.

“A Operação Hades é uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Alagoas com a PC-AM, e se trata de uma investigação que se iniciou em Alagoas e se desdobrou não só no Amazonas, mas também em outros estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul. Basicamente ocorreu em lugares onde empresas e logísticas eram usadas por organização criminosa, para transportar drogas para o Alto Solimões”, completou Bruno.

Conforme o delegado, em duas residências nos bairros Ponta Negra e Parque 10 de Novembro, zona Oeste e Centro-Sul, respectivamente, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e também em duas empresas, sendo que uma delas é uma empresa de táxi aéreo.

“Na empresa de táxi aéreo, tinha uma ordem de busca e apreensão de uma aeronave, determinada pelo Poder Judiciário de Alagoas. Também houve apreensões de veículos em Manaus e uma pessoa presa em São Paulo, durante as diligências em contato com a Rota. Cerca de 50 mil foram encontrados em um apartamento na Ponta Negra, em Benjamin Constant foram apreendidos aproximadamente 15 mil reais, e em Tabatinga, ainda está sendo feita a contagem, mas o valor apreendido pode variar de 500 mil a 1 milhão de reais”, contou.

Segundo o delegado, a operação ocorreu de forma integrada para desmobilizar toda a organização criminosa. Mais de 150 mandados foram expedidos pela Justiça de Alagoas, sendo cumpridas de forma sincronizada em todo o Brasil com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou que os policiais civis das Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus) deram apoio operacional aos cumprimentos de busca e apreensão nas cidades.

Durante a operação, cinco mulheres e um homem foram detidos em Benjamin Constant e duas motocicletas foram apreendidas. Em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), as equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e DIP de Manacapuru prenderam um homem por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico, e também um carro, duas motocicletas, 12 munições, aparelhos celulares e cartões foram apreendidos.

*Com informações da assessoria

