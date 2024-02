Parintins empata no fim da partida e segue líder do Grupo B no Barezão

O RPE Parintins arrancou um empate nos acréscimos do segundo tempo, em confronto com Nacional, e segue líder do Grupo B do Campeonato Amazonense com oito pontos. Os gols foram assinalados por Rogério Melo, no primeiro tempo para o time da capital, e pelo capitão do ‘Tourão’, Douglas Nunes.

A partida ocorreu na tarde deste sábado (03) no estádio Ismael Benigno, a Colina. Agora as atenções do elenco do ‘Tourão’ estão para a partida contra o Manaus, prevista para a próxima terça-feira (06/02) no estádio Carlos Zamith.

O técnico do RPE Parintins, Maurinho Fonseca, reconheceu que a equipe foi dominada no primeiro tempo pelo Nacional, mas soube suportar a pressão e não desistiu de buscar o gol.

“A verdade tem que ser dita. O primeiro tempo nós não jogamos. Desde a pré-temporada, contando com os três amistosos e mais as partidas da competição, sem dúvida nenhuma não jogamos o primeiro tempo. Erramos tudo praticamente que nós tentamos fazer. Tivemos muita sorte de não sair perdendo de três ou quatro a zero no primeiro tempo. Isso é fato, não tem como negar”, disse o treinador.

Após o intervalo, a equipe mudou de atitude e ganhou mais velocidade com a entrada de Allefe Feitosa.

“Merecíamos está perdendo de mais e se saímos com apenas com um a zero é porque tinha algo a mais. No segundo tempo equilibramos o jogo. Conseguimos chegar no gol adversário, finalizar e tomamos sufoco do mesmo jeito, pois a gente já estava correndo no desespero, correndo atrás do resultado, mas não desistimos. Então se tem um ditado que fala que empate tem gosto de vitória, são jogos como esse que saímos com gosto de vitória”, finalizou o técnico.

Zagueiro artilheiro – Após ótimo cruzamento de Allefe Feitoza, quando o relógio já passava dos 51 minutos do segundo tempo, Douglas acertou uma linda cabeada, dando assim o placar final da partida.

“Não podemos descartar o que equipe adversária fez, principalmente no primeiro tempo, mas somos um time muito aguerrido e que não deixa de acreditar. Temos que valorizar bastante esse ponto, esse empate, porque vai nos ajudar com mais um passo dentro dos nossos objetivos na competição”, disse Douglas.

*Com informações da assessoria

