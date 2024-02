‘Vitinho’ é preso suspeito de matar homem por dívida de R$ 200 no AM

Victor Colares de Paula, conhecido como ‘Vitinho’, foi preso em flagrante pelo homicídio de Luís Eduardo, de 29 anos. A vítima foi executada a tiros na última quinta-feira (1), na estrada do Jatuarana, no município de Borba, interior do Amazonas. De acordo com delegado da 74ª Delegacia Interativa de Polícia, Jorge Arcanjo, a motivação do crime teria sido uma dívida de R$ 200.

O delegado da 74ª DIP explicou ainda que o autor havia convidado a vítima para consumir entorpecentes naquela localidade. Ao chegarem ao local, Victor realizou disparos de arma de fogo contra Luís Eduardo. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

“Durante as investigações, identificamos que foi orquestrada uma emboscada para matar Luís Eduardo, com funções predeterminadas, a mando do chefe do tráfico da localidade. A motivação do crime teria sido uma dívida de R$ 200”, relata delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, durante as investigações, os policiais identificaram que Victor Colares de Paula era o autor do crime e efetuaram a prisão em flagrante. O suspeito foi autuado por homicídio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações de assessoria

Leia Mais

Homem é preso por matar suposto rival de facção na Zona Leste de Manaus

Simão Peixoto retorna a Prefeitura de Borba após Justiça do Amazonas revogar prisão

Jovem é preso por emboscada para matar pai no tribunal do crime do PCC