Shopping celebra 29 anos com programação em clima de carnaval em Manaus

Manaus (AM) – Há mais de duas décadas, o Shopping São José está na ativa proporcionando entretenimento e integração aos manauaras. Durante o mês de fevereiro, o estabelecimento comemora 29 anos com uma programação especial para o público, com atrações musicais e em ritmo de carnaval.

A programação iniciou na noite de sexta-feira (2) com música ao vivo na praça de alimentação do shopping para animar os visitantes. A animação ficou por conta do grupo de pagode Eskema. Já no sábado (3), o cantor Alib Said comandou a apresentação.

O evento gratuito já oferece uma programação desde a manhã desta segunda-feira (5). O público da praça de alimentação recebeu a apresentação de um DJ, das 10h30 às 12h. Em paralelo, às 11h30, a equipe do shopping celebrou o aniversário cantando parabéns.

A animação seguiu com a cantora Nely Furtado, das 12h às 14h, cantando marchinhas de carnaval. O público infantil também recebeu uma programação especial com pintura em giz, desenhos e show de palhaço, até às 14h.

A folia segue no sábado (10) com o Bailinho de Carnaval, a partir das 16h, na praça de alimentação. O baile será voltado para as crianças e terá brincadeiras, fantasia e diversão.

A empresária Rayana Pinho, proprietária do ‘Bazar da Rayana’, destacou que os lojistas também são beneficiados pelas ações comemorativas do shopping. O ‘Gigante do norte’, como a loja é popularmente conhecida, realizará uma edição em comemoração ao aniversário, com promoções e ofertas especiais.

“O shopping abriu portas para o Bazar, somos o primeiro popular da região norte a estar dentro de um ponto fixo no estabelecimento. Isso é motivo de muito orgulho e contribui com o nosso empreendimento”, afirmou.

Há quatro meses com o bazar no shopping, os resultados já são visíveis. As edições do estabelecimento conquistaram o público, o que representa um marco importante em sua história, de acordo com Rayana Pinho.

