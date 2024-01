Shopping de Manaus recebe Vampirão em Campanha de doação de sangue

Manaus (AM) — O Shopping Ponta Negra, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), realiza a campanha para doação de sangue, nesta terça-feira (30), com a presença do Vampirão, a unidade móvel de triagem e coleta de sangue.

O Vampirão estará no shopping para coletar sangue de doadores das 13h às 17h. O ônibus estará posicionado no estacionamento externo L1.

O Shopping Ponta Negra iniciou, há duas semanas, a mobilização para a campanha de doação de sangue, fazendo a sensibilização entre lojistas, colaboradores e clientes. Uma equipe foi destacada para divulgar a ação e explicar a importância da doação para salvar vidas.

“Esse é um dos períodos de maior demanda por sangue nos hospitais e quando o banco de sangue precisa ter seu estoque abastecido. Por isso, nós do Shopping Ponta Negra, entendemos ser fundamental fazer a nossa parte, incentivando a doação e abrindo espaço para que o Vampirão venha captar as bolsas de sangue que vão salvar muitas vidas”, disse a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

A captação de doadores neste período carnavalesco é estratégica para o banco de sangue estadual, que deve se preparar para atender o crescimento de demanda com as festas momescas.

A campanha de Doação de Sangue já integra o calendário de ações sociais do Shopping Ponta Negra, que busca incentivar a cultura de doação entre colaboradores e clientes, oferecendo um espaço importante para o assunto ser apresentado à sociedade amazonense.

Quem pode doar sangue?

Para se tornar um doador de sangue basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal.

Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

