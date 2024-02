Sesc Amazonas abre inscrições para cursos de cultura

Aulas vão acontecer na unidade Sesc Balneário e no Sesc Restauração, em Manacapuru, para uma das turmas de Balé infantil

Manaus (AM) – Os cursos de artes oferecidos pelo programa Cultura, do Sesc Amazonas, estão com matrículas abertas. A iniciativa contempla os cursos de Violão infantil (8 a 13 anos), Violão juvenil e adulto (maiores de 14 anos), Ukulele infantil (8 a 13 anos), Balé baby class (3 a 6 anos), Balé infantil (7 a 10 anos), Dança de Salão, Teatro infantil (6 a 9 anos e 10 a 13 anos) e juvenil (14 a 17 anos) e Desenho infantil (6 a 13 anos) e juvenil (14 a 17 anos).

As aulas vão acontecer na unidade Sesc Balneário e no Sesc Restauração, em Manacapuru, para uma das turmas de Balé infantil. O investimento mensal varia entre R$36 e R$83 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e entre R$73 e R$146 para o público em geral.

Os interessados podem realizar a matrícula em uma das Centrais de Relacionamento do Sesc, localizadas na Rua Henrique Martins, n.427, Centro; Av. Constantinopla, n.288, Alvorada; e Rua Visconde de Itanhaém, n.94, Cidade Nova.

Cursos gratuitos

A partir desta segunda-feira (5), o Sesc, por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), também abre vagas para os cursos gratuitos de banda marcial (30 vagas), dança – ritmos regionais (27 vagas) e canto coral (20 vagas).

As atividades são voltadas, preferencialmente, aos trabalhadores do comércio e seus dependentes, e estudantes ou egressos da rede pública de ensino, que possuam renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos. As matrículas devem ser feitas presencialmente na Biblioteca Thiago de Mello, localizada na rua Henrique Martins, n.427, Centro.

No ato da inscrição deverá ser apresentado CPF e RG (original e cópia) ou Certidão de Nascimento (quando menor de 18 anos) do candidato. Nesses casos, os pais ou responsável legal também deve apresentar os mesmos documentos. O comprovante de residência atualizado, a credencial Sesc, o formulário de autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico também devem ser entregues.

