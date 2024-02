Mocidade Independente de Aparecida é a tricampeã do Carnaval de Manaus

Escola de samba conquistou o 25° título com o samba-enredo homenageando a família do deputado estadual Roberto Cidade

Manaus (AM) – O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida foi a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval 2024, em Manaus, com 269,1 pontos. Com a vitória, a agremiação conquistou o tricampeonato seguido, ao todo, esta foi a 25ª conquista. A apuração foi realizada nesta segunda-feira (5), no Sambódromo.

“Quero agradecer, primeiramente, a todos os parceiros e colaboradores. Não existem vencidos nem vencedores, todos vencem. Acredito que o carnaval cresceu muito com a mudança de data, tivemos um bom público, e agora é comemorar o tricampeonato da Aparecida, em nossa quadra”, declarou o presidente da agremiação, Luiz Pacheco, após a vitória.

O samba-enredo escolhido pela campeã foi em homenagem à família do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), intitulado “O Madeira é Testemunha. A Floresta, o Berço. Luta, Suor e União para a Eternidade. Aparecida vem mostrar a Saga da Família Cidade”, exaltando a trajetória das famílias que migram do interior para a capital.

Participaram do desfile da maior campeã do carnaval de Manaus, Orlando e Jandira, avós do deputado, que foram destaques pelo empreendedorismo. A apresentação ocorreu na madrugada de domingo (4).

“Indescritível a sensação que senti ao atravessar essa avenida, com a família Cidade, assistindo a nossa história acontecer”, declarou o deputado estadual em publicação nas redes sociais.

A vice-campeã foi a Reino Unido da Liberdade, com 267,1 pontos, que apresentou o enredo “Matriarcas”, celebrando o poder e a sabedoria das mulheres que exercem o forte papel de figuras maternas. Após desempate, Andanças de Ciganos, representando o bairro Cachoeirinha, Zona Sul, conquistou o terceiro lugar desfilando o tema “UTOPIA: A arte da sabedoria”, e somou 265,8 pontos.

Confira a classificação completa:

1° Mocidade Independente de Aparecida: 269,1

2° Reino Unido da Liberdade: 267,2

3° Andanças de Ciganos: 265,8

4° Unidos do Alvorada: 265,8

5° A Grande Família: 265,8

6° Vitoria Regia: 265,6

7° Vila da Barra: 260,5

8° Dragões do Império: 259,2

O desfile das escolas de samba do Grupo Especial atraiu cerca de 60 mil pessoas ao Centro de Convenções Profº Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, na Zona Centro-Oeste, entre sábado (3) e domingo (4).

Grupo A

A escola de samba Sem Compromisso foi a campeã, com 268,70 pontos, pelo grupo de acesso A e retorna ao Grupo Especial, no próximo carnaval. A agremiação desfilou com o enredo “Nesse Encontro das Águas navega a audácia de um sonhador: Oswaldo Lopes, a trajetória do grande comunicador”, em homenagem a Oswaldo Lopes, jornalista e presidente da Rádio e Televisão Encontro das Águas.

Foto: Marcely Gomes/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

A tradicional escola de samba de Manaus, que representa o bairro Nova Cidade, Zona Norte, foi fundada em 1979, retorna ao grupo de elite do Carnaval, após ser rebaixada em 2018.

O presidente da Sem Compromisso, Jonas Furtado, comemorou o título da escola, fundada há 44 anos, sendo a terceira mais tradicional de Manaus e que durante muitos anos figurou entre as especiais. “A gente lutou, trabalhou com afinco. Trabalhamos bastante e muito rápido. Agradeço a todos do barracão, a todos da nossa diretoria, às baianas, ao mestre-sala e à porta-bandeira. O Tucano voltou e voltou para o grupo especial, o lugar onde a gente não deveria ter saído”, comemorou Jonas.

Para Andrew Lobo, o vice-presidente da amarelo e preto, o retorno às especiais reflete a história da escola. “É uma escola de 44 anos, que merece estar de volta ao grupo especial, pela sua cultura, pelo que já fez ao Carnaval, de sambas memoráveis, de carnavais inesquecíveis”, reforçou Andrew, convocando a torcida: “Minha comunidade, hoje é festa na zona Norte! Comendador Clementino, vamos pra lá, meu povo! Sem compromisso voltou!”

Classificação completa:

1º Sem Compromisso: 268,70

2º Acadêmicos da Cidade Alta: 267,60

3º Império do Havaí: 266,50

4º Presidente Vargas: 266,20

5º Mocidade Independente do Coroado: 265,10

6º Beija Flor do Norte: 263,70

7º Unidos da Cidade Nova: 263,60

8º Tradição Leste: 262,20

9º Primos da Ilha (não desfilou)

Grupo B

No Acesso B, a Meninos Levados levou o primeiro lugar, subindo para o Acesso A no próximo ano. A agremiação da Praça 14, somou 266,90 pontos, defendendo o tema ‘‘Dos primórdios à interatividade, a arte de comunicar’’. No ano passado, a escola ficou em segundo lugar, e neste ano, levou o título e sobe o degrau.

Foto: Marcely Gomes/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

“Esse título dedico principalmente a minhas costureiras, ao meu esforço, ao pessoal do barracão. A nossa diretoria trabalhou incansavelmente dia e noite, 24 horas, nos últimos dias foram 24 horas de trabalho. Quero agradecer a todos vocês da imprensa. E ano que vem tem mais”, disse o representante da agremiação, Dorival Júnior.

Classificação completa:

1º Meninos Levados: 226,90

2º Ipixuna: 264,50

3º Gaviões do Parque Dez: 262,60

4º Império do Mauá: 262,60

5º Leões do Barão Açu: 261,60

6º Legião de Bambas: 259,60

7º Mocidade Independente da Raiz: 259,50

8º Unidos do Coophasa: 259,40

A mesa de apuração, presidida pelo diretor de Carnaval dos Grupos de Acesso, Iomar Brandão “Japonês”, foi composta pelo diretor de eventos da pasta de Cultura do estado, José dos Santos, além dos representantes do Grupo de Acesso de Cultura Popular (Gao) e da União das Escolas de Samba do Estado do Amazonas (Uesam).

O secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, parabenizou o empenho de todas as escolas de samba dos grupos de acesso “É sempre uma disputa muito acalorada, muito acirrada. Todos se dedicaram muito durante todo o ano, então todo mundo quer ganhar de alguma forma. Estão todos de parabéns”, afirmou.

Leia mais:

Carnaval de Manaus vira palanque político em ano eleitoral

‘Bloco da Proteção’ participa da pré-abertura do Carnaval na Floresta 2024 em Manaus

Carnaval: saiba como curar a ressaca com líquidos e alimentos naturais