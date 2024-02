Inscrições abertas para audição do projeto ‘Identidade Urucuritubense’

Iniciativa vai selecionar jovens de Urucurituba, com idade a partir de 15 anos, para compor elenco do espetáculo

Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições para audição do projeto “Processo Criativo Identidade Urucuritubense”, do artista e produtor cultural da Signus Eventus Magno Fre’sil, que vai contar a história de Urucurituba em espetáculo de dança-teatro, para apresentar os costumes dos moradores do município a 207 quilômetros de Manaus. A iniciativa vai selecionar jovens de Urucurituba, com idade a partir de 15 anos, para compor o elenco da produção.

Segundo a bailarina Suelen Siqueira, que divide a curadoria com Frank Brandão, a audição está marcada para o dia 24 de fevereiro, 13h, na Secretaria de Juventude, Cultura e Cidadania de Urucurituba (Sejuc). O formulário para inscrição gratuita está disponível no Instagram (@signu_seventus).

“A seletiva vai avaliar a expressão corporal, o ritmo e a capacidade de criar conforme as dinâmicas propostas”, explica a curadora. “É importante destacar que não serão exigidos conhecimentos técnicos específicos nas modalidades da dança, mas, sim, a capacidade de transmitir a expressividade do corpo segundo a proposta do método de Dança Livre e outras vertentes”.

O produtor Adeilson Gama, natural de Urucurituba, destaca que as vagas são limitadas e, entre os benefícios, os jovens selecionados vão receber uma bolsa de R$ 300, certificado de participação, camisa do projeto e memorando da obra.

“Urucurituba é uma terra de muitos jovens talentosos e sonhadores e esse projeto veio para reacender a chama do amor pela arte. Falar sobre identidade, sobre resgate cultural e pesquisas mostra o quanto a arte e cultura são importantes e fazem toda diferença na vida da juventude”, comenta o produtor. “Fomentar Cultura, identidade e arte nos faz sonhar com um futuro melhor, com cidadãos melhores”.

Projeto

O processo vai ter duração de cinco meses, entre pesquisa, criativo e ensaios até a estreia. Neste período, vão ser oferecidas quatro oficinas para os jovens selecionados na audição, com temas voltados para processo criativo, coreografia em grupo e criação coletiva, interpretação em duo e composição musical para espetáculos.

Todas as oficinas têm duração de quatro horas, ministradas por profissionais, a fim de aprimorar o conhecimento dos jovens urucuritubenses e promover intercâmbio cultural entre município e capital.

Em contrapartida, o espetáculo “Identidade”, de Magno Fre’sil, vai ser apresentado em duas sessões, em um espaço aberto no município de Urucurituba, com acesso gratuito.

Magno Fre’sil e mais três jovens do elenco também vão visitar cinco comunidades ribeirinhas para uma palestra sobre o processo criativo.

O espetáculo, de 2019, com orientação de Francis Baiardi, retrata a identidade e trajetória do artista, aspirações e inspirações que reverberam durante toda a sua vida.

“A partir daí, surgiu a proposição durante uma visita ao município de Urucurituba, de criar uma obra que retratasse também a história daquele lugar, cheio de múltiplos talentos para a música, o teatro, a dança, artes visuais e tantos outros talentos”, conta Magno Fre’sil. “É um desafio imenso, um ato de coragem que contagia toda essa equipe maravilhosa que me acompanha e colabora com esse trabalho, eles se sentem pertencentes dessa tarefa que é criar uma obra que represente todo o município, com respeito e seriedade”.

O “Processo Criativo Identidade Urucuritubense” foi contemplado no edital “Demais Linguagens”, da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e tem apoio da Prefeitura de Urucurituba.

Estão envolvidos nesta obra profissionais da área da dança, música e teatro, residentes em Manaus e Urucurituba. Na ficha técnica estão ainda o designer gráfico Abner Kaleb e os oficineiros Eliberto Barroncas, Lucas Rocha, Salomão Carvalho e Vanessa Vianna.

