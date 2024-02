Shopping de Manaus terá bailinho de Carnaval para crianças e pets, neste sábado e domingo

Manaus (AM) – Neste sábado (10) e domingo (11) tem programação especial de Carnaval no Amazonas Shopping, com direito a micaretinha e concurso de fantasias para os pequenos foliões e para os pets. A programação começa sempre a partir das 15h.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a festa é uma oportunidade para famílias e amigos entrarem no clima de carnaval, ao som das marchinhas tradicionais e muita animação.

Na abertura da programação, no sábado (10), a concentração para a folia será na Praça de Eventos do shopping, onde um apresentador estará a postos convidando os clientes para a festa.

Às 16h, inicia a micaretinha, banda de carnaval que vai animar o ambiente com as marchas tradicionais por todo o mall. Em seguida os foliões retornam para a Praça de Eventos e se divertem com show de mágica, brincadeiras, entre outras atividades.

Às 18h inicia a primeira fase do Concurso de Fantasias Kids. A inscrição, informa Ivanna Passos, é feita na hora. “Basta estar preparado para o desfile”, ressalta. O corpo de jurados fará a seleção dos que irão para a fase final, no dia seguinte, concorrendo a premiações. Às 19h tem o Concurso Pet de Fantasia. Os bichinhos vão desfilar e também concorrer a prêmios.

No domingo (11) a folia continua. A concentração, às 15h, será na área de expansão do shopping, com o apresentador anunciando a rota da micareta e convidando os presentes para se engajar no trajeto. A micareta inicia às 16h e às 16h30 volta para o ponto de concentração, onde permanece tocando as marchas carnavalescas até às 17h.

Às 17h começa a segunda e última fase do Concurso de Fantasias, com a escolha das melhores e a entrega de prêmios. Às 18h, o evento encerra com mais um Concurso Pet de Fantasia e muita animação.

Horário – O Amazonas Shopping informa o horário de funcionamento durante o Carnaval. Na segunda-feira (12) o centro de compras abrirá normalmente, com todas as operações abertas das 10h às 22h.

Na terça-feira de Carnaval, dia 13, as lojas âncoras e a Praça de Alimentação irão operar das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques abrirão das 14h às 21h. O supermercado Carrefour abrirá em horário normal, das 8h às 22h, e a Academia Smart Fit, das 8h às 14h.

Na Quarta-feira de Cinzas (14), todas as lojas e os restaurantes da Praça de Alimentação funcionarão das 12h às 22h.

