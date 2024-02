Crianças e Pets em destaque no Carnaval em Shopping de Manaus

Manaus (AM) – Um carnaval solidário e para toda a família. Esse é o lema da programação deste ano do Shopping Ponta Negra, que preparou uma série de atividades com enfoque nas crianças e nos pets. As ações começam no dia 10 de fevereiro e seguem até o dia 17.

A festa carnavalesca vai transformar o shopping em parada obrigatória para a folia da capital amazonense, com música, brincadeiras, desfiles e concursos de fantasia, seguindo a tradição da festa. O evento é gratuito para as crianças e direcionado para a faixa etária de 2 a 12 anos e ocorrerá no piso L2, próximo à loja Vivara.

A programação começa com o Carna Kids, no dia 10 de fevereiro, direcionado ao público infanto-juvenil. Para participar é necessário doar 1 quilo de alimento não perecível. Até o dia 13, estão previstas atividades de recreação, concurso de fantasia e uma parada carnavalesca, com fanfarra e personagens no mall que vão circular pelos corredores do Shopping “arrastando” os foliões do centro de compras do bairro Ponta Negra, localizado na zona centro-oeste de Manaus.

Os clientes ainda terão a oportunidade de ganhar o “Kit Folião”, composto de serpentina, confete e adereços para os pequenos se divertirem com muita alegria no bailinho kids. Para ganhar o kit, o cliente deve apresentar o voucher do app Clube Ponta Negra, na entrada do evento.

“Preparamos um espaço para receber as famílias e garantir diversão segura e saudável para os pequenos, mas que também vai divertir os pais e as mães. No Brasil, a gente brinca que o ano começa depois do Carnaval, por isso, a gente preparou essa programação, criando uma opção para toda a família”, destacou a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Espaço pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências, o Shopping Ponta Negra vai realizar o Folia Pet, que está agendado para o dia 17 de fevereiro.

A partir das 15h, acontece o Bloco da Bicharada em parceria com a ONG OBA. Além de bailinho e premiação da melhor fantasia Pet, os clientes que participarem do evento poderão conferir uma feira de adoção de gatos e cachorros. Para participar do bloco pet, será necessário a doação de um sachê úmido ou um comedouro médio.

Confira a programação do Carnaval 2024 no Shopping Ponta Negra

· De 10/02 a 13/02 – Carna Kids:

15h às 20h: Camarins de Pintura Facial e Pinturinha de Desenho

15h: Parada Carnavalesca

15h às 17h: Entrega kit folião

15h30,16h30 e 17h30: Oficinas de mascarás e adereços

16h às 18h: Brincadeiras

18h às 20h: Bailinho Kids

Concurso de fantasia – apenas nos dias 11 e 13/02, no horário das 19h · Dia 17/02 – PET FOLIA:

15h às 20h: Feira de Adoção

15h e 17h: Oficinas infantis

16h e 18h: “Aulão de adestramento – Comandos Básicos” com a adestradora Ananda Garcia.

19h: Bailinho Pet

19h30: Premiação

Sobre o Shopping Ponta Negra – Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

