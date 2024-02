Condenado por agredir e ameaçar de morte a sobrinha é preso em Manaus

Vítima defendeu o avô do suspeito e passou a ser ameaçada de morte, segundo a polícia

Wdison de Oliveira Simas, de 44 anos, foi preso na segunda-feira (5) por ameaçar e agredir a própria sobrinha em 2021. Segundo a polícia, ele já tinha um mandado de prisão em razão de sentença condenatória e foi localizado na rua das Palmeiras, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na época o autor estava embriagado e tentou agredir fisicamente o pai, no entanto, a sobrinha avistou a situação e defendeu o avô. O homem se revoltou com a moça e passou a agredi-la fisicamente e ameaçá-la de morte.

“As investigações para prender o autor se deram após denúncias anônimas informando a localização dele, tendo em vista que ele continuava a amedrontar os familiares com constantes ameaças. De imediato, as equipes do 25º DIP saíram em campo e cumpriram o mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Execução Penal”, disse o delegado.

Procedimentos

Wdison foi condenado pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Homem é preso por tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus

Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira no interior do AM

‘Vitinho’ é preso suspeito de matar homem por dívida de R$ 200 no AM