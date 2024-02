Sefaz e HEMOAM realizam campanha para doação de sangue

Manaus (AM) – A Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM), em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM), promoveu, nesta terça-feira (6), a campanha “Carnaval Solidário” e realizou a coleta de 35 bolsas de sangue.

A ação objetivou a conscientização de servidores públicos e a comunidade em geral sobre a importância da doação de sangue. De acordo com a secretária de assuntos administrativos da Sefaz, Alana Tomaz, a campanha é de suma importância e já faz parte do calendário de ações da Secretaria todos os anos.

“A doação de sangue é um ato de solidariedade e generosidade com um impacto direto e significativo na vida de outras pessoas. Aqui na Sefaz buscamos sempre promover a doação em campanhas internas. Temos, inclusive, um cadastro atualizado dos nossos servidores doadores”, disse a secretária.

Para a chefe do setor de assistência ao servidor da Sefaz, Monique Freire, a iniciativa, em parceria duradoura de mais de uma década entre a Sefaz e o Hemoam, reflete o comprometimento contínuo em promover uma cultura de solidariedade e responsabilidade social.

“No contexto da campanha “Carnaval Solidário”, destacamos a relevância, reconhecendo que o estoque do Hemoam pode enfrentar desafios durante o carnaval. A participação ativa de todo o quadro da Sefaz é crucial neste momento, ajudando a manter os suprimentos adequados de sangue e derivados para atender às demandas emergenciais”, pontuou Freire.

Campanha

A campanha “Carnaval solidário” ocorreu no estacionamento da Sefaz e contou com a participação de mais de 50 voluntários. Os interessados foram submetidos a uma triagem prévia e quem preencheu os requisitos necessários efetivou a doação dentro da unidade móvel do Hemoam.

A Subgerente de coleta externa da Hemoam, Regiane Medeiros, destacou a importância da ação. “A Sefaz é a nossa grande parceira nessa ação de ajudar as pessoas que estão precisando. A doação de sangue é importante para muitas pessoas que precisam passar por tratamentos, cirurgias e atendimentos em emergências, principalmente neste período de carnaval. Então a gente agradece muito”, disse Medeiros.

Pensando nisso a funcionária da Sefaz, Maria Clara Ribeiro de 21 anos, pela segunda vez foi doadora e comentou com felicidade sua participação na ação.

“É algo que eu pretendo continuar fazendo. A sensação é muito boa. E eu sei que nesse período de carnaval é bem escassa a quantidade de sangue disponível para as pessoas que precisam. Então eu me sinto muito feliz ajudando”, disse a jovem.

*Com informações da assessoria

