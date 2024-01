Rota da Folia Manaus reúne maior torcida do Flamengo para doação de sangue

Interessados podem comparecer à sede da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam)

Manaus (AM) – A folia de momo abre espaço para a rota da solidariedade. Neste sábado (27), a torcida do Flamengo em Manaus, reunirá artistas e foliões da Banda Raça Rubro-Negra para doação de sangue coletiva inédita, das 7h às 17h. Os interessados podem comparecer à sede da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), localizada na Av. Constantino Nery – 4397, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

“A ação faz parte do projeto Rota da Folia Manaus, no qual estamos inseridos neste carnaval. E é a primeira vez que a Raça Rubro-Negra doa sangue, coletivamente, no Amazonas”, convocou o presidente da Raça Rubro-Negra no Amazonas, Lavor Neto.

Nas redes sociais, jogadores e artistas, como Arlindo Neto, Claudinho Dias, Gabigol da torcida, e o astro mirim do Sub8 do Flamengo, Lucas Robozinho, também reforçaram o pedido do presidente.

“Alô, Raça Rubro-Negra! Estou aqui para convidá-los para uma super-ação solidária em prol do Hemoam Manaus. Vamos marcar esse golaço”, disse o cantor Claudinho Dias.

“Neste dia 27 de janeiro a gente vai fazer um golaço, fazendo uma ação de solidariedade no Hemoam. Vamos doar sangue. Eu conto com a presença de todos vocês torcedores apaixonados pelo nosso Mengão”, acrescentou Arlindo Neto.

Ídolo da torcida rubro-negra, o sósia do Gabigol, Jefferson Sales, mandou o seu recado.

“Esta ação faz parte do Rota da Folia Manaus e é a primeira vez que a Raça Rubro-Negra doa sangue, coletivamente, no Amazonas. Com isso, queremos convocar todos os flamenguistas aptos a doar, para esta rota da solidariedade”, pediu.

Também direto do Rio de Janeiro, o destaque no sub8 do Flamengo, Lucas Robozinho, fez questão de conclamar a torcida.

“Oi, galera de Manaus! Eu sou o Lucas Robozinho, atleta sub8 do Flamengo. Estou passando aqui para convocar toda torcida do Flamengo em Manaus, para doar sangue e ajudar o Hemoam. Vamos fazer este golaço?”, sugeriu o astro mirim.

A estratégia do Hemoam é alcançar pelo menos 600 bolsas de sangue armazenadas até o dia 10 de fevereiro para assegurar todas as demandas de transfusões no período carnavalesco.

Neste período há uma tendência histórica pela queda de 30% do número de doadores.

“Estamos falando de cinco dias de baixa. A gente cria essas estratégias e tenta coletar sangue o máximo possível antes do carnaval. Temos grandes demandas nas urgências nessa época e precisamos desse estoque de segurança para pelo menos três dias”, alerta a gerente de coleta externa da instituição, Nívea França.

Quem pode doar?

Qualquer pessoa com boa saúde, com idade entre 18 a 69 anos e peso a partir de 50 quilos. O candidato a doação deve estar bem alimentado e munido de documento de identidade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização formal do responsável ou representante legal.

Lembrando que, o sangue coletado é fracionado em hemocomponentes – Concentrado de Hemácias, Concentrado de Plaquetas, Plasma e Crioprecipitado. Ou seja, com apenas uma doação, podem ser atendidos vários pacientes.

Rota da Folia

A Rota da Folia Manaus tem a assinatura da Sintonnia Artística e da Arsenal Service, experts na realização de grandes eventos no Amazonas.

Para isto, pretendem levar os amantes da folia de momo, a um trajeto gratuito que reúne as melhores e mais irreverentes bandas da cidade: Bloco das Piriguetes, que ocorreu dia 13 de janeiro, a Banda da Raça Rubro-Negra, no dia 3 de fevereiro, o tradicional Bloco das Piranhas, no dia 11 de fevereiro, no Podium da Arena da Amazônia.

A Rota da Folia Manaus 2024 tem como lema “diversão com segurança, carinho e sustentabilidade”. E dentre as ações, a doação de sangue que ocorrerá também dia 10 de fevereiro, mobilizada pela Associação Bloco das Piranhas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cabeamento estruturado melhora o desempenho de rede empresarial em Manaus

Chelsea compra colombiana Mayra Ramírez na contratação mais cara da história do futebol feminino

Elenco intensifica preparação para ‘Ópera do Malandro’, que chega ao Teatro Amazonas