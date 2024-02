Jovem é preso e adolescente apreendido por assalto a ônibus em Manaus

Dupla foi capturada em área de mata com 12 aparelhos celulares, uma arma branca e outros objetos; terceiro infrator conseguiu fugir

Manaus (AM) – Um jovem, de 19 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendido por envolvimento em assalto a um ônibus do transporte coletivo. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (6), no bairro Japiim, Zona Norte de Manaus, e resultou na recuperação de 12 aparelhos celulares roubados.

De acordo com o sargento PM Welington Coutinho, a equipe realizava policiamento, por meio do Ponto de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV), em frente a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), quando passageiros de um ônibus fizeram sinal para os policiais militares pela janela.

“Fomos informados que três infratores anunciaram o assalto na Bola do Coroado. Eles fizeram o motorista mudar o percurso em direção à universidade, mas naquele local temos nosso PRCV. Antes de chegar no nosso ponto, eles fugiram para área de mata da UFAM e, durante incursão no local, conseguimos capturar dois infratores com os aparelhos celulares, bolsas, dinheiro e outros objetos das vítimas. Também foi apreendida uma arma branca. Um dos infratores conseguiu fugir, mas capturamos dois deles”, explicou o sargento PM Welington Coutinho.

A dupla, juntamente com o material apreendido, foi encaminhada para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde as vítimas do assalto estavam para fazer o Boletim de Ocorrência (B.O) e receber os objetos roubados.

*Com informações da assessoria

