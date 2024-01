Dupla é preso após fazer reféns em assalto na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Dois homens, não identificados, foram presos após assaltarem um estabelecimento no Coroado, Zona Leste de Manaus, e fazerem as vítimas de reféns. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na noite de sexta-feira (12).

A equipe policial, por volta das 20h, ao patrulhar pelo bairro Coroado, recebeu informações que, na rua 31 de Março, estaria acontecendo um roubo em uma distribuidora e os suspeitos estariam mantendo as pessoas reféns no local.

Os policiais militares seguiram para o endereço da denúncia e, ao chegarem no local, encontraram um estabelecimento comercial parcialmente fechado e o proprietário informando, por gestos, que dois homens estariam no interior do comércio fazendo de refém os clientes, ele e sua esposa, que estava trabalhando no caixa.

Os PMs da 11ª Cicom se aproximaram e iniciaram uma negociação com os suspeitos, solicitando a liberação das pessoas e que os mesmos se entregassem para a polícia, já que o local estava cercado. A dupla atendeu à solicitação, liberando os reféns e se entregando.

Com eles foi apreendido duas armas, revólver calibre 38, oito munições intactas, quatro aparelhos celulares, uma motocicleta preta de placa QZJ1G83 e o R$ 275 reais em espécie.

A dupla foi presa e encaminhada ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

