Pesquisa de monitoramento ambiental da UEA recebe destaque internacional em Harvard

Equipes de Harvard e da UEA atuaram na coleta de amostras de água e sedimentos do Rio Negro, além de amostras do solo e peixes

Manaus (AM) – Pesquisas desenvolvidas por meio do Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas (ProQAS/AM), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foram destaque em artigo da Harvard Gazette, o portal de notícias oficial da Universidade Harvard.

O material aborda a expedição do barco de pesquisa “Roberto Santos Vieira”, que teve como um dos objetivos a análise da presença de mercúrio nas águas do Rio Negro, em setembro de 2023. Ao longo de duas semanas, as equipes de Harvard e da UEA atuaram na coleta de amostras de água e sedimentos do rio, além de amostras do solo e peixes.

A expedição foi nomeada Campanha Oxiouuwi, que significa preto na língua indígena Yanomami. Orientada por Scot Martin, Fred Kavil e Elsa Sunderland, a equipe de Harvard na expedição teve como integrantes Evan Routhier, estudante de pós-graduação em Ciências e Engenharia Ambiental, e Faiz Haque, também pesquisador da School of Engineering and Applied Sciences (Seas).

Os pesquisadores do programa, que conta com apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), trabalharam em conjunto com as equipes de Sergio Duvoisin Junior e Rodrigo Souza, professores da UEA.

Enquanto o foco dos pesquisadores de Harvard esteve na análise do mercúrio e metilmercúrio, a equipe da UEA atuou na coleta de amostras para verificar, de forma geral, a qualidade da água na região, por meio de 144 parâmetros de monitoramento.

O reitor da UEA, André Zogahib, exalta o trabalho realizado por meio do ProQAS/AM, ressaltando a importância da parceria com Harvard para o fortalecimento da pesquisa na universidade.

“Essa colaboração e os resultados obtidos demonstram o compromisso da UEA com a pesquisa e inovação, além de reforçar o impacto positivo que nossas iniciativas podem ter não apenas em nossa região, mas em todo o mundo”, afirmou o reitor da UEA.

Segundo Scot Martin, todo o trabalho foi realizado por meio da excelente colaboração com o time da UEA e que a pesquisa não seria possível sem a parceria. “Tivemos muita sinergia ao trabalhar com a equipe da UEA, tanto nas atividades de pesquisa quanto na coleta de amostras sob o contexto amazônico. Além disso, tivemos o essencial apoio logístico por meio do barco”, disse.

O professor Sérgio Duvoisin Jr. explica que a UEA contribui na parceria por meio da área da pesquisa analítica e que, em abril, será realizada outra campanha ao lado de pesquisadores de Harvard. “Na próxima expedição, iremos analisar as águas do Rio Madeira, em 100 pontos de monitoramento. A parceria está, cada vez mais, se fortalecendo. Estamos estreitando as relações e isso é muito importante para que possamos levar o nome da UEA para o mundo”, disse.

No barco, a equipe de Harvard montou um laboratório improvisado para processar e preservar as amostras, que serão transportadas e também analisadas no campus da universidade nos Estados Unidos. A pesquisa pode levar a uma melhor compreensão do ciclo do mercúrio na bacia do Rio Negro.

