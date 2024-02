Prefeitura de Manaus decreta os pontos facultativos no Carnaval; veja datas

O prefeito de Manaus, David Almeida, decretou, na edição desta quarta-feira, 7/2, do Diário Oficial do Município (DOM), os pontos facultativos em decorrência do Feriado de Carnaval, que acontece na próxima terça-feira, 13/2, e na Quarta-Feira de Cinzas até as 12h, no dia 14.

Considerando que o Carnaval é uma das mais importantes manifestações culturais do povo brasileiro, o decreto determina ponto facultativo nos dias 12 de fevereiro (segunda-feira) e 14 de fevereiro (quarta-feira), a partir das 12h.

O ato também institui à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) que realize a organização de banco de horas relativas ao ponto facultativo, para futura compensação pelos servidores do Poder Executivo municipal.

*Com informações da assessoria

